Infinix ने बाजार में एक साथ तीन नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जिसमें Infinix Zero X, Zero X Pro और Zero X Neo शामिल हैं. खास बात है कि ये कंपनी के कैमरा फोकस्ड स्मार्टफोन हैं और इसमें यूजर्स को शानदार फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मिलेगा. इन स्मार्टफोन में दिए गए कैमरा फीचर्स की मदद से यूजर्स हाई रेजोल्यूशन वाले फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावाव फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा दी गई है. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.

Infinix Zero X, Zero X Pro, Zero X Neo: कीमत और उपलब्धता

वैसे कंपनी ने आधिकारिक तौर पर Infinix Zero X, Zero X Pro, Zero X Neo की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार इनकी शुरुआती कीमत $300 यानि करीब 22,100 रुपये हो सकती है. Infinix Zero X को बाजार में Nebula Black और Starry Silver कलर वेरिएंट में उपलब्ध हो सकता है. जबकि Infinix Zero X Pro को Nebula Black, Starry Silver और Tuscany Brown hues कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. वहीं Infinix Zero X Neo स्मार्टफोन Nebula Black, Starry Silver और Bahamas Blue कलर वेरिएंट में आएगा.