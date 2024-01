Inspiring: Youtuber मिस्टरबीस्ट ने X पर एक वीडियो से कमाए 2.20 करोड़

फेमस यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टरबीस्ट(MrBeast) के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने “$1 बनाम $100,000,000 कार!” शीर्षक वाले एक वीडियो से $263,000 (लगभग 2.20 करोड़ रुपये) की भारी कमाई की. इसे केवल एक सप्ताह में 150 मिलियन से अधिक बार देखा गया.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲

But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024