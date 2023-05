Twitter जैसा ऐप लॉन्च कर सकता है Instagram

माइक्रो-ब्लॉगिंग टेक्स्ट प्लेटफॉर्म ट्विटर को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम तैयारी कर रहा है. इंस्टाग्राम जल्द ही ट्विटर जैसा ही एक ऐप लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इसे जून में लॉन्च कर सकती है. UCLA में एक सोशल और इंफ्लूएंसर मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर हैबरमैन ने इसका खुलासा किया है. उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसके अनुसार जून के शुरू में ये ऐप लॉन्च हो सकता है. बता दें कि इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी का हिस्सा है.

लीक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि नया ऐप ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म होगा, जिसे बातचीत के लिए यूज किया जा सकेगा. इंस्टाग्राम के नए टेक्स्ट बेस्ड ऐप का कोडनेम पी92 या बार्सिलोना है. नए ऐप डिस्क्रिप्शन के अनुसार, यहां बातचीत के साथ-साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा. अपने दर्शकों और साथियों से यहां सीधे बात कर सकेंगे.