Instagram Down: फोटो शेयरिंग साइट इंस्टााग्राम प्लेटफॉर्म (Instagram Latest News) गुरुवार को वैश्विक स्तर पर हजारों यूजर्स के लिए अचानक डाउन हो गया. यूजर्स ने इसकी शिकायत के लिए ट्विटर का सहारा लिया. लोगों का कहना है कि Instagram डाउन डाउन होने की वजह से उन्हें लॉगिन करने में समस्या हो रही है. इसके साथ- साथ जो यूजर्स लॉगिन कर पा रहे हैं वह कोई नई पोटो शेयर नहीं कर पा रहे हैं.

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब Instagram यूजर्स को तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा है. इससे पहले भी कई बार यूजर्स इसकी शिकायत कर चुके हैं.

Also Read - DCW ने बच्चों के अश्लील VIDEO की उपलब्धता को लेकर Twitter और दिल्ली पुलिस को जारी किया समन

Obligatory run over to Twitter to see if Instagram is down for anyone else and looks like it is! What’s going on? pic.twitter.com/ns26sM7juM

— Aysh ✨‍♀️ (@Aysh_xox) September 22, 2022