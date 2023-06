Hindi Technology

Instagram Down: इंस्टाग्राम हुआ डाउन, नहीं चल रहा ऐप, Twitter पर यूजर्स ने भेजे मजाकिया पोस्ट

Instagram Down: अभी कुछ दिनों पहले ही Instagram डाउन हो गया था. अब एक बार फिर Meta की कंपनी ग्लोबली डाउन हो गई है. यूजर्स इस प्लैटफॉर्म को यूज नहीं कर पा रहे हैं.

Instagram Down: मेटा-स्वामित्व वाला फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म दुनिया भर के कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया था. कंपनी के अनुसार कुछ तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ था. इंस्टा के डाउन होने पर लोगों ने अपनी भड़ास ट्विटर पर निकाली और #instagramdown ट्रेंड करने लगा. कुछ यूजर्स शुक्रवार को ऐप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाए. ऐप ने यूजर्स को एरर मैसेज भेजे जैसे ‘क्षमा करें, फीड रीफ्रेश नहीं कर सका’ और ‘कुछ गलत हो गया’ दिखाया. Downdetector.com पर हजारों यूजर्स ने इसके बारे में रिपोर्ट की.

बहुत से यूजर्स ने Twitter पर आउटेज का मजाक उड़ाया और इंस्टा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया. आप भी देखें :

me thinking my account is hacked cause instagram down AGAIN 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/GG0y0OYm3m — Jay-Wuan© (@__jaywuan) June 9, 2023

is instagram down?? like for videos or people that put music in their background?? or?? — marilyn (@alrightymarilyn) June 9, 2023

instagram down every 5 business days wtf pic.twitter.com/7Sm5AOjr6j — bigliho (@allthings__li) June 9, 2023

instagram down every 3 days i’m so tired pic.twitter.com/Z1GeVqQ7tb — | (@TheyLuvvRena) June 9, 2023