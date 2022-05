Instagram Down: माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर Instagram Down काफी तेजी से ट्रोल हो रहा है. यूजर्स लगातार इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि इंस्टाग्राम डाउन होने की वजह से वह लॉगइन (Instagram Login) नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें कोई अपडेट से लाइव ब्लॉग (Instagram Features) करने में काफी असुविधा हो रही है. (Twitter Features) ट्विटर पर इसे लेकर काफी मीम्स भी बन रहे हैं.Also Read - Airtel, Jio और Vi यूजर्स हो जाएं सावधान! एक बार फिर महंगे होने वाले हैं प्लान्स

सोशल मीडिया साइट्स के डाउन होने की रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट Downdetector पर भी Instagram Down से जुड़ा अपडेट शेयर किया गया है. यहां कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वह अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार Instagram Down होने की समस्या आज सुबह 9 बजे शुरू हुई है और इसके बाद यूजर्सण धड़ल्ले से शिकायत कर रहे हैं. downdetector के पेज पर यह भी जानकारी दी गई है कि फिलहाल इंस्टाग्राम डाउन होने की समस्या ब्रिटेन में देखी गई है. भारत व अन्य देशों से ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है. Also Read - 144Hz डिस्प्ले और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुए Redmi के दो दमदार स्मार्टफोन, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

Instagram itself Under Maintenance and blaming My Internet Connection, be like: #instagramdown pic.twitter.com/KgYyIhJnBI — ThePsyBJ (@bhavyasaini_09) May 25, 2022

Instagram is shut down??? Not working my login… #instagramdown pic.twitter.com/yyFvHs80eW — Devin King (@devinbrentking) May 25, 2022

Downdetector पर शिकायत करते हुए एक यूजर ​ने लिखा है कि वह काफी देर से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगइन करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहा है. वहीं एक यूजर का कहना है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम ऐप अपडेट भी कर लिया है और बावजूद इसके लॉगइन नहीं कर पा रहा. बता दें कि अभी तक कंपनी ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.