Instagram Facebook Down For Many Users In World Wide

Insta Facebook Down: दुनियाभर में डाउन हुआ Facebook-Instagram, यूजर्स के सामने आ रहीं कई दिक्कतें

Instagram Facebook Down: फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत यूजर्स ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं. ट्विटर पर इसे लेकर Memes की बाढ़ आ गई है.

Instagram facebook down

Instagram Facebook Down: फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात को वैश्विक स्तर पर कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया. मेटा के स्वामित्व वाले Facebook और इंस्टाग्राम के डाउन (Facebook Instagram Down) होने की वजह से यूजर्स अपने अकाउंट को ठीक से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. Instagram और Facebook के अचानक डाउन होने से दुनियाभर के यूजर्स प्रभावित हुए हैं. भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. डाउन डिटेक्टर (Downdetector) की रिपोर्ट के मुताबिक, Meta की सर्विसेज भारतीय समयानुसार रात के करीब 9 बजे प्रभावित हुई हैं.

Meta’s Facebook & Instagram are down in India and many other parts of the world. More details awaited. — ANI (@ANI) March 5, 2024

यूजर्स को क्या हो रही दिक्कत?

यूजर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें Login में समस्या आ रही है. इसके अलावा App भी सही से Refresh नहीं हो पा रहा है. फेसबुक का App तो अपने आप ही logout शो कर रहा है. डाउन डिटेक्टर पर पूरे भारत से लोगों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की है.

ट्विटर पर Memes की बाढ़

फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत यूजर्स ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं. ट्विटर पर इसे लेकर Memes की बाढ़ आ गई है.

Everyone going towards Twitter to check if Instagram is down… #instagramdown pic.twitter.com/BjfiqY0V8I — Atul (@dikhhat_hai_) March 5, 2024

Facebook and Instagram users flocking to X to check if these websites are down#facebookdown #instagramdown#instagramdown

#instagramdown

East or west

X is the best ❤️ .

Mark Zuckerberg right now

. pic.twitter.com/rQeexoJ2AM — ⒶⒷⒽⒾⒶⓃⓎⓊ (@_Abhimanyu____) March 5, 2024

Facebook and Instagram users flocking to X to check if these websites are down#facebookdown #instagramdownpic.twitter.com/IZwgjmlMx5 — Heisenberg (@rovvmut_) March 5, 2024

Elon Musk after seen Mark Zuckerberg both Instagram down and Facebook down #instagramdown #facebookdown #meta pic.twitter.com/gg1nt4MnPk — Ashutosh Srivastava (@sri_ashutosh08) March 5, 2024

Facebook and Instagram users flocking to X to check if these websites are down#facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/LgARbQLOO3 — E M P I R E (@imsofiaijaz) March 5, 2024

