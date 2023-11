Instagram ला रहा नया फीचर, अब इतने समय के लिए सेट कर पाएंगे Story

इंस्टाग्राम एक नए माई वीक फीचर की टेस्टिंंग कर रहा है जो यूजर्स को पूरे एक सप्ताह तक अपनी स्टोरी को अपनी प्रोफाइल पर लाइव रखने देगा. यह फीचर अभी तक आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे जल्द ही शुरू किया जा सकता है. माई वीक यूजर्स को सात दिनों तक उनकी प्रोफाइल पर दिखते रहने के लिए स्पेशल स्टोरीज का चयन करने देगा. इससे यूजर्स को उनकी स्टोरीज को देखने के तरीके पर अधिक कंट्रोल मिलेगा और उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ अधिक कंटेंट शेयर करने को मिलेगा.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days 👀

⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 18, 2023