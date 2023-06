Hindi Technology

Instagram ला रहा है नया AI चैटबॉट फीचर, Free में देगा एडवाइस

Instagram एआई चैटबॉट पर काम कर रहा है. ये AI चैटबॉट Snapchat के My AI chatbot जैसा होगा, जिससे यूजर्स सवाल पूछ सकते हैं और उनसे फ्री में एडवाइस पा सकते हैं.

इंस्टाग्राम एक नया एआई चैटबॉट फीचर लेकर आ रहा है. ये चैटबॉट ना केवल यूजर्स से बात करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सलाह भी देगा. अगर आप अपने दिल की बात किसी दोस्त या रिश्तेदार से नहीं कर पाते, तो इंस्टाग्राम का ये नया फीचर आपकी मदद करेगा. आपसे आपके दिल की बात करेगा.

इससे पहले स्नैपचैट ऐसा फीचर लॉन्च कर चुका है. स्नैपचैट के पास ‘My AI’ नाम का चैटबॉट है जो यूजर्स से बात करता है. अब Instagram भी AI चैटबॉट पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स सवाल पूछ सके हैं और उससे किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं.

Instagram AI चैटबॉट

इंस्टाग्राम का एआई चैटबॉट फिलहाल काम कर रहा है और इसे ऐप के रिसर्चर एलेसेंड्रो पालुज़ी ने खोजा, जो नियमित रूप से ऐप पर अपडेट शेयर करते हैं. स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम का एआई चैटबॉट आपके सवालों का जवाब देगा और सलाह भी देगा. यहां 30 एआई पर्सनालिटीज भी हैं और जिसे आप पसंद करते हैं उसे चुन सकते हैं.

इंस्टाग्राम सिखाएगा अपनी बात रखना

अगर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो Instagram का ये फीचर आपको अपनी बात रखने या कहने का तरीका भी बताएगा. आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखें तो ये एआई इसमें आपकी मदद करेगा.

हालांकि ये पता नहीं है कि ये कैसे काम करेगा लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि ये Snapchat के My AI चैटबॉट जैसा होगा. Snapchat यूजर इस AI चैटबॉट से बात कर सकता है और उनसे सवाल पूछ सकता है. इसे OpenAI के GPT टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है. My AI चैटबॉट Snap Map, रेलेवेंट लेंस, वीकएंड एक्टिविटी और कई चीजों पर सुझाव भी देता है. लेकिन Snapchat का My AI पहले से ही विवादों में है. दरअसल, इसने एक टीनएज लड़के को शराब पीने के बाद उसकी बदबू कैसे छुपाई जाए, इस पर सुझाव दिया था.

इससे अलग इंस्टाग्राम एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप पर काम कर रहा है. ये एक अलग ऐप होगा, लेकिन इसे यूजर्स अपने Instagram अकाउंट से भी चला सकते हैं. ये ऐप इसी महीने लॉन्च हो रहा है. AI chatbot के रोलआउट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

