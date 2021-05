फोटो शेयरिंग ऐप Instagram पिछले काफी समय से एक खास फीचर की टेस्टिंग कर ​रहा था, जिसे अब लॉन्च कर दिया गया है. इस फीचर के आने के बाद यूजर की स्टोरी में अपने आप कैप्शन जुड़ जाएंगे. जो कि यूजर्स के लिए बेहद ही अलग अनुभव होगा. नए फीचर की जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शेयर की है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह फीचर फि​लहाल चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध होगा. हालांकि, भारतीय यूजर्स के लिए इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. Also Read - Work From Home के लिए बेस्ट हैं BSNL के ये प्रीपेड प्लान, मिल रहा है अनलिमिटेड डाटा का लाभ

स्टोरी में ऐड होंगे कैप्शन

Instagram ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नए फीचर की जानकारी शेयर की है और बताया है कि इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. इस फीचर की मदद से यूजर की स्टोरी में स्टीकर्स के तौर पर कैप्शन ऐड हो जाएगा. कंपनी ने इस फीचर को कई देशों में रोलआउट करना शुरू कर दिया है. लेकिन भारत में यह कब उपलब्ध होगा इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है.

