Instagram Subscription Plan in India: वीडियो शेयरिंग ऐप Instagram ने पिछले दिनों अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के ​जरिए जानकारी दी थी कि आने वाले समय में Instagram पर वीडियो कंटेंट देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा. यानि भविष्य में यह ऐप फ्री नहीं रहेगा. इसके साथ ही कंपनी ने यूएस में कुछ (Instagram Features) चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ पेड सब्सक्रिप्शन की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. (Instagram Reels) जिसके तहत क्रिएटिव्स अपने फॉलोवर्स से एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मासिक शुल्क चार्ज कर सकेंगे. वहीं अब सामने आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में Instagram Subscription जल्द ही शुरू होने वाला है और सब्सक्रिप्शन की कीमत भी सामने आई है.Also Read - Jio के इस प्लान में पाएं 100GB डाटा, फ्री कॉलिंग समेत Netflix और Disney+ Hotstar VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन

Instagram Subscription has Now Available in India With

3 Prices* (*From 10 Creator Account i See These Prices*)

89/month

440/month

890/month

Persnoal Badges Is So Pretty

@MattNavarra@socialmedia2day @instagram @stufflistings @TechnicalMJTV @WFBrother @SaadhJawwadh pic.twitter.com/kmIqxvaXQX

— Salman Memon (@salman_memon_7) January 21, 2022