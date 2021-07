Internet down: गुरुवार रात एमेजॉन (Amazon), मिंट्रा (Myntra), जोमैटो (Zomato), डिज्नी प्लस हॉटस्टार Disney+Hotstar समेत कई इंटरनेट आधारित ऐप सेवाएं डाउन हो गईं. भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को इन ऐप्स के इस्तेमाल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अभी इसके पीछे की वजह का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन, कहा जा रहा है कि ऐसा अकामाई वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हुआ है. Paytm जैसे पेमेंट ऐप को भी खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - Zomato IPO Subscription: पूरी तरह से सब्स्क्राइब हुआ जोमैटो आईपीओ का रिटेल सेगमेंट

Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी कि इंटरनेट क्राइसिस के कारण उनका ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है.

Our app is down, due to a widespread Akamai outage. Our teams are working to ensure all orders placed are delivered in time. https://t.co/4btwIvjTZn

