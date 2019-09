अमेरिका की दिग्गज कंपनी Apple ने कल यानी 10 सितंबर को iPhone 11 सीरीज के साथ iOS 13 को भी पेश कर दिया। कंपनी ने इसके अलावा Watch Series 5 और न्यू 10.2-inch iPad को भी लॉन्च किया। कंपनी ने इन सभी प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज को कैलिफोर्निया के क्यूपरटिनो में पेश किया। Apple iOS 13 अपडेट को 19 सितंबर को रिलीज किया जाएगा।

इसके बाद यूजर्स इस लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट को ग्लोबली सेम डेट पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद एक फोलो अप अपडेट iOS 13.1 को भी 30 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। हम आपको यहां इन सभी चीजों की जानकारी दे रहे हैं।

iOS 13 release and list of eligible devices

हमेशा की तरह लेटेस्ट iOS अपडेट – iOS 13 सभी एलिजिबल डिवाइसों में फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। एप्पल इस अपडेट को सभी iPhone 6s और उससे ऊपर के डिवाइसों पर 19 सितंबर को रिलीज करेगा। इसके अलावा iPhone SE और 7th-generation iPod टच को सभी सेम डे ही अपडेट मिलेगा। हम आपको यहां नीचे उन सभी डिवाइसों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें iOS 13 अपडेट मिल रहा है।

-Apple iPhone XS

-Apple iPhone XS Max

-Apple iPhone XR

-Apple iPhone X

-Apple iPhone 8

-Apple iPhone 8 Plus

-Apple iPhone 7

-Apple iPhone 7 Plus

-Apple iPhone 6s

-Apple iPhone 6s Plus

-Apple iPhone SE

-Apple iPod touch (7th generation)

एप्पल ने इसके अलावा iPadOS अवेलेबिलिटी के बारे में भी जानकारी दी है। iPadOS 30 सितंबर से अवेलेबल होगा। यह अपडेट सभी iPad Pro models, 5th generation iPad और उससे ऊपर के सभी डिवाइसों के लिए कॉम्पेटिबल होगा। दूसरे कॉम्पेटिबल iPad मॉडल्स में iPad mini 4 और उससे ऊपर के डिवाइस शामिल हैं। Apple ने इसके अलावा 10.2-inch iPad भी लॉन्च किया है जिसे न्यू एंट्री लेवल मॉडल के तौर पर उतारा गया है और यह iPadOS आउट ऑफ द बॉक्स आता है।