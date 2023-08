Hindi Technology

Ios 17 Update Coming Next Month Some Iphones Will Not Get It Check If Your Iphone Is In The List

इन iPhones को नहीं मिलेगा iOS 17 अपडेट, इस लिस्ट में कहीं आपका हैंडसेट भी तो नहीं, चेक कर लें

कुछ पुराने iPhone मॉडल्स को लेटेस्ट iOS 17 अपडेट नहींं मिलेगा. चेक कर लें कि क्या आपका फोन इस नये अपडेट के लिए कंपैटिबल है? यहां हम उन हैंडसेट्स की लिस्ट दे रहे हैं जिन्हें लेटेस्ट iOS 17 अपडेट नहींं मिलेगा.

Apple अगले महीने अपने नये सीरीज को लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके साथ कंपनी iOS 17 सॉफ्टवेयर अपडेट भी जारी करेगी. आईफोन यूजर्स को इस नये अपडेट (iOS 17 update) से कई नये फीचर्स मिलेंगे. जो लोग अब भी पुराने iPhones यूज कर रहे हैं, उन्हें iOS 17 अपडेट नहीं मिलेगा. जैसे कि iPhone X या iPhone 7 जैसे पुराने हैंडसेट को नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा. नये सॉफ्टवेयर अपडेट में स्टैंडबाय मोड, एक जरनल ऐप और मैसेजिंग एक्सपीरिएंस इनहैंस होगा.

आपके आईफोन को अपडेट मिलेगा या नहीं, ऐसे चेक करें

ये चेक करने के लिए कि आपका iPhone, iOS 17 अपडेट के लिए कंपैटिबल है या नहीं, एक आसान तरीका है. सेटिंग में जाएं. अब जनरल में जाएं और वहां About पर टैप करें. आपको अपने फोन का मॉडल नाम नजर आएगा. इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास iPhone का कौन सा वर्जन है.

आपकी सहूलियत के लिए हमने यहां उन आईफोन हैंडसेट की लिस्ट दी है, जिन्हें iOS 17 अपडेट मिलेगा. चेक करें कि आपका हैंडसेट इस लिस्ट में शामिल है या नहीं. अगर लिस्ट में आपके हैंडसेट का नाम नहीं शामिल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हैंडसेट को iOS 17 अपडेट नहीं मिलेगा.

–iPhone XS

–iPhone XS Max

–iPhone XR

–iPhone 11

–iPhone 11 Pro

–iPhone 11 Pro Max

–iPhone 12

–iPhone 12 Mini

–iPhone 12 Pro

–iPhone 12 Pro Max

–iPhone 13

–iPhone 13 Mini

–iPhone 13 Pro

–iPhone 13 Pro Max

–iPhone SE (second generation and later)

–iPhone 14 (including Plus)

–iPhone 14 Pro

इस लिस्ट में जिन iPhone मॉडल्स का नाम नहीं है, उन्हें iOS 17 अपडेट नहीं मिलेगा और ना ही इसके पास नये सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आएगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप iPhone X या इससे पुराने आईफोन हैंडसेट यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा. ऐसे हैंडसेट में iOS 16 तक ही अपडेट मिलेगा. इसलिए अगर आप iOS 17 के फीचर्स चाहते हैं तो आपको नये iPhone मॉडल्स को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए.

iOS 17 के साथ Apple iPhone 15 सीरीज को भी सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा. iPhone 15 लाइनअप में iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max हैंडसेट होंगे. iPhone 15 और iPhone 15 Plus में 6.1 इंच और 6.7 इंच डिस्प्ले हो सकता है. वहीं iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max में 6.1 इंच और 6.7 इंच OLED डिस्प्ले की उम्मीद की जा रही है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आ सकते हैं. सभी चारों मॉडल्स में A17 बायोनिक चिप होगी.

iPhone 15 के साथ ही Apple नये Apple Watches और AirPods को लॉन्च कर सकता है. नई Apple Watch Series 9 में ज्यादा तेज प्रोसेसर और नये डिजाइन की उम्मीद की जा रही है. वहीं नये AirPods Pro 2 में साउंड क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसी खूबियां हो सकती हैं.

