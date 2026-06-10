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बदल जाएगा iPhone चलाने का तरीका, iOS 27 में मिलेंगे ये नए फीचर्स

iOS 27 में नया Siri AI, Apple Intelligence और बेहतर Liquid Glass डिजाइन मिला है. iPhone यूजर्स को तेज परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और कई नए AI टूल्स का फायदा मिलेगा.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 10, 2026, 12:54 AM IST
Apple iOS update
Apple iOS update (Image: YT)

ऐपल ने अपने सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 में iOS 27 को पेश कर दिया है. यह नया अपडेट iPhone यूजर्स के लिए कई बड़े बदलाव और AI फीचर्स लेकर आया है. कंपनी का कहना है कि iOS 27 पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, स्मार्ट और आसान होगा. खास बात यह है कि इस बार Siri और Apple Intelligence को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, जिससे यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा.

नया Liquid Glass डिजाइन देगा अलग अनुभव

iOS 27 में ऐपल ने अपने Liquid Glass डिजाइन को और बेहतर बनाया है. अब यूजर्स इंटरफेस की पारदर्शिता को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकेंगे. कंपनी के मुताबिक अपडेट के बाद ऐप्स करीब 30 प्रतिशत तेजी से खुलेंगे. वहीं Photos ऐप में तस्वीरें 70 प्रतिशत तक तेजी से लोड होंगी. AirDrop के जरिए फाइल शेयरिंग भी पहले से काफी तेज हो गई है और इसकी स्पीड में 80 प्रतिशत तक सुधार किया गया है.

Siri AI अब पहले से ज्यादा स्मार्ट

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत नया Siri AI है. ऐपल ने Siri को अब एक अलग ऐप के रूप में पेश किया है. यूजर्स अपनी पुरानी बातचीत देख सकते हैं और नई चैट भी शुरू कर सकते हैं. नया Siri ऐपल के AI मॉडल के साथ Google Gemini AI का भी इस्तेमाल करता है. इससे यह पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार और उपयोगी बन गया है. Siri अब कई काम तेजी से कर सकेगा और यूजर की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा.

Safari, Photos और Wallet में मिले AI फीचर्स

Apple Intelligence को Safari, Photos, Wallet और Shortcuts जैसे ऐप्स में भी जोड़ा गया है. Safari अब अपने आप टैब्स को विषय के हिसाब से व्यवस्थित कर सकता है. अगर किसी वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट की कीमत या स्टॉक में बदलाव होता है तो यूजर को तुरंत जानकारी मिल जाएगी. वहीं Photos ऐप में AI की मदद से फोटो एडिटिंग, फ्रेम बढ़ाने और तस्वीरों को बेहतर बनाने जैसे नए फीचर्स दिए गए हैं. इससे फोटो एडिट करना पहले से आसान हो जाएगा.

फोन और मेल ऐप्स में बेहतर तालमेल

iOS 27 में Phone और Mail ऐप के बीच बेहतर कनेक्शन देखने को मिलेगा. कॉल कॉन्टेक्स्ट फीचर की मदद से किसी बिजनेस को कॉल करने पर उससे जुड़ी जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. Messages और Mail ऐप में स्मार्ट सुझाव भी मिलेंगे. इनकी मदद से यूजर सीधे रिमाइंडर बना सकेंगे या जरूरी जानकारी नोट्स में सेव कर सकेंगे. इससे रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे.

किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा अपडेट?

ऐपल ने बताया है कि iOS 27 इस साल के आखिर तक iPhone 11 सीरीज और उसके बाद आने वाले मॉडल्स के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि Apple Intelligence और कुछ एडवांस AI फीचर्स शुरुआत में सिर्फ iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल्स में मिलेंगे. कुल मिलाकर iOS 27 को ऐपल के सबसे बड़े AI अपडेट्स में से एक माना जा रहा है, जो iPhone यूजर्स के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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