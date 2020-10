iPhone 12, iPhone 12 Pro Sale in India: iPhone 12 और iPhone 12 Pro की भारत में आज (30 नवंबर) से बिक्री शुरू हो गई है. 23 अक्टूबर को इन नए आईफोन मॉडल्स की प्री-बुकिंग शुरू हुई थी. प्री-बुक करने वाले कस्टमर्स को iPhone 12 या iPhone 12 Pro की डिलीवरी आज से मिलने लगेगी. Apple ने इसी महीने नई iPhone 12 series लॉन्च की है, जिसके तहत चार नए मॉडल्स iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max बाजार में उतारे गए हैं. iPhone 12 mini और iPhone 12 Pro Max की बिक्री अगले महीने शुरू होगी. Also Read - iPhone 12 Price in india: दुबई में खरीदें iPhone, हवाई किराए के बाद भी भारत से हजारों रुपये पड़ेगा सस्ता

iPhone 12, iPhone 12 Pro price in India (आईफोन 12 और 12 प्रो की कीमत)

आईफोन 12 के 64GB वाले मॉडल की कीमत 79,900 रुपये, 128GB मॉडल की कीमत 84,900 रुपये और 256GB मॉडल की कीमत 94,900 रुपये है. वहीं, आईफोन 12 प्रो के 128GB मॉडल का दाम 1,19,900 रुपये, 256GB मॉडल का 1,29,900 रुपये और 512GB मॉडल का दाम 1,49,900 रुपये है. इन दोनों नए आईफोन्स को Apple ऑनलाइन स्टोर समेत अन्य प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. Also Read - iPhone 12 mini, iPhone 12 battery capacity: iPhone 12 mini और iPhone 12 में कितनी बड़ी बैटरी? हो गया खुलासा!

iPhone 12, iPhone 12 Pro sale offers (ऑफर्स)

ऐपल ऑनलाइन स्टोर iPhone 12 पर 22 हजार रुपये तक और iPhone 12 Pro पर 36 हजार रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है. अन्य ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्सजेंज डिस्काउंट उपलब्ध है. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 6 हजार रुपये तक का कैशबैक और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 1500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी मौजूद है. Also Read - iPhone 12 Series Price in india: Apple लाया 4 नए iphone, जानें कितनी है कीमत

iPhone 12 की खूबियां

आईफोन 12 में 6.1 इंच डिस्प्ले दिया गया है. यह A14 Bionic प्रोसेसर और iOS 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है. आईफोन 12 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का सेकंडरी सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

iPhone 12 Pro में क्या है खास?

आईफोन 12 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिनमें तीनों सेंसर 12 मेगापिक्सल के हैं. इसका भी फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है. आईफोन 12 की तरह आईफोन 12 प्रो में भी 6.1 इंच डिस्प्ले, A14 Bionic प्रोसेसर, 3डी फेस रेकग्निशन, IP68 रेटिंग और ड्यूल सिम सपोर्ट जैसी खूबियां हैं.