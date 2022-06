Apple iPhone 13 Best Deal: दिग्गज कंपनी Apple इस साल बाजार में अपना नया डिवाइस iPhone 14 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन iPhone 14 आने (iPhone 13 Price in India) से पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि iPhone 13 को बिल्कुल मुफ्त (Best Deal on iPhone 13) में घर ले जाया जा सकता है. आइए जानते हैं iPhone 13 पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Vivo के इन दो स्मार्टफोन की कीमत में हुई भारी कटौती, जानिए नई कीमत और फीचर्स

iPhone 13 पर पाएं ऑफर्स

बता दें कि iPhone 13 पर मिल रही इस बेस्ट डील का लाभ यूएस की वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टी-मोबाइल (T-Mobile Sevice Provider) दे रही है. यानि इस डील का लाभ केवल यूएस में रह रहे यूजर्स ही उठा सकते हैं. इसके तहत iPhone 13 पर 800 डॉलर यानि 63,002 रुपये की छूट मिल रही है. लेकिन इसके लिए आपको टी-मोबाइल लाइन कनेक्शन लेना होगा. इसके अलावा आपको पुराना डिवाइस ट्रेड करना होगा. ट्रेड-इन के बिना आप 24 महीने के लिए मात्र 33.34 डॉलर यानि 2,625 डॉलर की ईएमआई के साथ iPhone 13 को खरीद सकते हैं. बता दें कि भारत में रह रहे यूजर्स इस डील का लाभ नहीं उठा सकते हैं. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 28 June 2022: गेम जीतने के लिए फ्री में पाएं ये धांसू रिवॉर्ड्स, ऐसे करें क्लैम

चुनें ट्रेड-इन का विकल्प

iPhone 13 पर धमाकेदार डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको ट्रेड-इन का विकल्प चुनना होगा. इसके लिए यदि आप iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max, Samsung GS20, Samsung GS20 FE और अन्य डिवाइस के ट्रेड-इन का विकल्प चुनते हैं, तो आपको 800 डॉलर (63,002 रुपये) का लाभ मिलेगा. जिसके बाद iPhone 13 बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकेंगे. Also Read - 7GB रैम और 6000mAh बैटरी वाले इस धांसू स्मार्टफोन पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, जानिए डिटेल

लेकिन ध्यान रखें कि इस डील का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप टी-मोबाइल का कनेक्शन लेते हैं. इसके लिए सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड डाटा वाला नई टी-मोबाइल लाइन के लिए ही पेमेंट करनी होगी. यह प्लान 24 महीने की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है.