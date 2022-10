आईफोन को चाहने वालों के लिये अच्छी खबर है. आईफोन 14 प्लस (Apple iPhone 14 Plus) के लिये उनका इंतजार अब बस खत्म होने वाला है. आईफोन 14 प्लस (Apple iPhone 14 Plus) की सेल शुक्रवार यानि 7 अक्टूबर से शुरू होगी. हालांकि, फोन को वर्तमान में Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. ऐप्पल ने आईफोन 14 सीरीज को 7 सितंबर को अपने फार आउट इवेंट में ऐप्पल वॉच सीरीज 8, एयरपॉड्स प्रो 2 और अन्य सहित कई अन्य उत्पादों के साथ लॉन्च किया. यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईफोन 14 प्लस के अलावा, फार आउट इवेंट में लॉन्च किए गए अन्य उत्पाद सितंबर के महीने में ही उपभोक्ताओं के लिए सेल पर चले गए. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के साथ Apple Watch Series 8 और एक नया Apple Watch SE 16 सितंबर को उपलब्ध कराया गया था. जबकि Apple Watch Ultra और AirPods Pro 2, 22 सितंबर को उपलब्ध कराए गए थे. iPhone 14 प्लस की बिक्री केवल लंबित थी, जो 7 अक्टूबर से शुरू होगी. Also Read - सेलुलर प्लान को एक्टिव करने के लिए आईपैड में सिम का उपयोग नहीं कर सकेंगे यूजर्स

हालांकि, यहां तक कि आईफोन 14 प्लस की बिक्री को भी रोक दिया गया था, खरीदारों के पास इसे प्रीऑर्डर करने का विकल्प था. साथ ही, Apple ने देरी के पीछे का कारण नहीं बताया है. आईफोन 14 प्लस की कीमत 89,900 है और यह 6.7-इंच डिस्प्ले, A15 बायोनिक चिप, बेहतर कैमरे और बहुत से जबरदस्त फीचर के साथ आ रहा है. फोन कार क्रैश डिटेक्शन, यूएस और कनाडा में सैटेलाइट के जरिए इमरजेंसी टेक्स्टिंग आदि को भी सपोर्ट करेगा.

अमेजन पर iPhone 14 प्लस की कीमत

आईफोन 14 प्लस का बेस वेरिएंट (128 जीबी) फिलहाल अमेजन पर उपलब्ध नहीं है. हालांकि, iPhone 14 Plus की बुकिंग अन्य आकार के वेरिएंट में, यानी 256GB को 99900 रुपये में की जा सकती है. जबकि 512 जीबी वेरिएंट को 119900. रुपये में बुक किया जा सकता है. अगर आप एक्सचेंज में खरीदारी करते हैं तो आपको 16350 रुपये की छूट मिल सकती है. Amazon फोन पर कई बैंक ऑफर्स भी दे रहा है.

फ्लिपकार्ट पर आईफोन 14 प्लस की कीमत

आईफोन 14 प्लस का 128 जीबी साइज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 89900 रुपये में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. 256 जीबी वेरिएंट को 99900 रुपये में बुक किया जा सकता है. जबकि फोन का 512 जीबी साइज वाला वेरिएंट 119900 रुपये में है.

Amazon की तरह Flipkart भी फोन पर एक्सचेंज ऑफर दे रहा है. अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए पुराना फोन है तो आप रुपये तक की बचत कर पाएंगे. फोन पर 19900 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है.