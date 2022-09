iPhone 14, iPhone 14 Pro Max pre-booking: Apple के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में नए लॉन्च किए गए iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के लिए प्री-ऑर्डर आज से शुरू है. संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और 30 अन्य देश शुक्रवार, 9 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गई है. वहीं भारत में 10 सितंबर यानी आज से शुरू हो रही है. 9 सितंबर को प्री-ऑर्डर के बाद, पहला आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स ऑर्डर शुक्रवार, 16 सितंबर को ग्राहकों तक पहुंचेंगे. हालांकि, आईफोन 14 प्लस ऑर्डर 7 अक्टूबर को आएंगे. Also Read - अमेरिका में नहीं बढ़ी iPhone 14 की कीमत, जानिये कितने का मिल रहा iPhone 14 और iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 सीरीज की कीमत और रंग

भारत में, खरीदार iPhone 14 Pro को 1,29,900 रुपये में और iPhone 14 Pro Max को 1,39,900 रुपये में, 6.1-इंच iPhone 14 को 79,900 रुपये में और 6.7-इंच iPhone 14 Plus को 89,900 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max गहरे बैंगनी, सिल्वर, गोल्ड और स्पेस ब्लैक में 128GB, 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध होंगे और iPhone 14 और iPhone 14 Plus मिड नाइट, नीले, स्टारलाइट रंग में उपलब्ध होंगे. Also Read - Apple ने iPhone 14 सीरीज ही नहीं बल्कि 3 स्मार्टवॉच और एयरपॉड प्रो-2 भी किया लॉन्च, दिए गए ये जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

iPhone 14 series ऑफर और कैशबैक

ब्रांड ने अपनी iPhone 14 सीरीज के लिए कुछ दिलचस्प लॉन्च ऑफर पेश किए हैं. ऐप्पल अपने आधिकारिक ऐप्पल स्टोर वेबसाइट पर आईफोन 14 और 14 प्रो मॉडल के लिए HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 6,000 रुपये तक का 5 प्रतिशत तत्काल कैशबैक दे रहा है. साथ ही, ग्राहकों को iPhone 14 सीरीज के सभी डिवाइसेज के लिए 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा. Also Read - iPhone 14 Pro launched: इंतजार खत्म, लॉन्च हुई iPhone 14 सीरीज, कीमत 79,900 से शुरू, जानें कब शुरू होगी प्री बुकिंग

इसके अलावा, Apple चुनिंदा iPhone मॉडल पर ट्रेड-इन (एक्सचेंज) के लिए 58,730 रुपये तक की पेशकश भी कर रहा है. आप Apple Store से एक अच्छी कीमत पर iPhone 14 प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, Apple iPhone 14 सीरीज फ्लिपकार्ट और अमेजन पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी.