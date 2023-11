iPhone 15 मिल रहा लकी ड्रॉ में? Diwali से ठीक पहले स्कैमर्स ने निकाला जालसाजी का नया तरीका, बच के रहें

रोशनी का त्योहार दिवाली अब कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको ऑनलाइन-ऑफलाइन दुकानों और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कई ऑफर देखने को मिल सकते हैं. लेकिन हर ऑफर वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाले हमेशा सोशल मीडिया पर कई आकर्षक ऑफर के साथ अपने अगले शिकार को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं.

ऐसी ही एक मामले में देखा गया है कि साइबर फ्रॉड करने वाले, इंडिया पोस्ट के लोगो का यूज करके लिंक और मैसेज भेज रहे हैं. इस मैसेज में लकी ड्रा में Apple iPhone 15 देने का दावा किया गया है.

मैसेज में लिखा गया है कि आपके पास गिफ्ट जीतने का एक मौका है. कंटिन्यू करने के लिए दिये गए ‘Claim Gift’ बटन पर क्लिक करें.

एक अवेयरनेस पोस्ट में PIB Fact Check ने यूजर्स को इस तरह के स्कैम के बारे में वार्निंग दी है. PIB Fact Check ने ट्वीट किया है कि @IndiaPostOffice के नाम से एक बोगस लकी ड्रॉ मैसेज लोगों को भेजा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसमें iPhone 15 हैंडसेट जीत सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देने होंगे.

A bogus lucky draw allegedly from @IndiaPostOffice is luring people into providing their personal information with the promise of winning an iPhone 15.#PIBFactCheck

⚠️It is a #Scam & is not related to India Post

✔️Be cautious! Refrain from clicking on such suspicious links pic.twitter.com/BJLVSXS3Rb

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 3, 2023