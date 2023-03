iPhone 15 की मिली एक झलक, लोगों ने कहा - पहली नजर में प्यार हो गया

लेटेस्ट लीक की मानें तो iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max सभी डायनामिक आइलैंड के साथ आएंगे. टिप्सटर @VNchocoTaco और @alpha856697 द्वारा ट्विटर पर दो नए वीडियो पोस्ट किए गए हैं. दोनों वीडियो कम से कम तीन मॉडल के फ्रंट पैनल को दिखाते हैं और बाद वाले वीडियो में इनमें से एक iPhone का 3D मॉडल भी दिखाया गया है. लेकिन इसमें ये स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि कौन सा मॉडल है यह. क्या आप iPhone 15 सीरीज में अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं? तो उनके बारे में लेटेस्ट टिप क्या है, जान लें.

लीक हुए वीडियो से iPhone 15 सीरीज के डिस्प्ले पैनल का पता चलता है.