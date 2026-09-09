iPhone 18 Launch Today: आज रात बदल जाएगी iPhone की दुनिया! iPhone 18 Pro से Foldable Ultra तक, क्या-क्या होगा लॉन्च? ऐसे देखें LIVE

iPhone 18 Launch Today: आज Apple का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि आज iPhone 18 Pro, Pro Max और Foldable iPhone Ultra से पर्दा उठेगा. जिनका इंतजार यूजर्स लंबे समय से कर रहे हैं.

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Apple Event

iPhone 18 Launch Today: Apple के फैंस के लिए आज की रात बेहद खास होने वाली है. कंपनी हर साल सितंबर की शुरुआत में अपने बड़े लॉन्च इवेंट का आयोजन करती है, जहां नए iPhone मॉडल्स के साथ कई अन्य प्रोडक्ट्स से भी पर्दा उठाया जाता है. इस बार Apple का खास इवेंट 9 सितंबर 2026 को होने जा रहा है. कंपनी ने इसे ‘Surprise and Shine’ नाम दिया है. भारतीय समय के मुताबिक यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा.

Apple के इस मेगा इवेंट पर दुनियाभर के टेक यूजर्स की नजरें टिकी हुई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर है. इसके अलावा कंपनी पहली बार अपने फोल्डेबल iPhone को भी पेश कर सकती है. ऐसे में इस बार का लॉन्च इवेंट Apple के इतिहास के सबसे चर्चित इवेंट्स में शामिल हो सकता है.

नए CEO के दौर का पहला बड़ा लॉन्च

इस लॉन्च इवेंट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह नए CEO John Ternus के नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च बताया जा रहा है. ऐसे में टेक इंडस्ट्री की निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि कंपनी नए नेतृत्व में अपने प्रोडक्ट लाइनअप में किस तरह के बदलाव और इनोवेशन पेश करती है.

रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है. फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं और अगर Apple आज इसे पेश करता है, तो स्मार्टफोन मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

भारत में कब और कहां देखें Apple Event Live?

Apple का यह इवेंट 9 सितंबर 2026 को आयोजित होगा और भारतीय समय के अनुसार इसकी शुरुआत रात 10:30 बजे होगी. भारतीय यूजर्स Apple की आधिकारिक वेबसाइट और उसके YouTube चैनल के जरिए इवेंट को लाइव देख सकते हैं.

iPhone 18 Series में क्या होगा खास?

इस साल Apple अपने iPhone लॉन्च के तरीके में बड़ा बदलाव कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कंपनी का फोकस प्रीमियम मॉडल्स पर रह सकता है. यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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iPhone 18 Pro में मिल सकते हैं ये फीचर्स

iPhone 18 Pro को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार इसमें नया A20 Pro चिप, छोटा Dynamic Island और कैमरा सिस्टम में अपग्रेड देखने को मिल सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में नए मॉडेम और बेहतर बैटरी लाइफ की भी चर्चा है. इसके अलावा Apple इस बार नए कलर ऑप्शन भी पेश कर सकता है। Dark Cherry कलर को लेकर खास तौर पर चर्चा है.

iPhone 18 Pro Max में क्या मिलेगा?

iPhone 18 Pro Max में Pro मॉडल के ही कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा रिपोर्ट्स में बड़ी बैटरी और कैमरा सिस्टम में ज्यादा बड़े अपग्रेड की बात कही गई है. सबसे ज्यादा चर्चा Variable Aperture Camera की है, जो खास तौर पर Pro Max मॉडल में देखने को मिल सकता है. इससे कैमरा यूजर्स को फोटो खींचते समय रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है. हालांकि इन फीचर्स की अंतिम पुष्टि Apple के आधिकारिक ऐलान के बाद ही होगी.

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Apple का पहला Foldable iPhone भी हो सकता है लॉन्च

इस इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज Apple का पहला Foldable iPhone हो सकता है, जिसे रिपोर्ट्स में फिलहाल iPhone Ultra नाम से बताया जा रहा है. लीक्स के मुताबिक यह फोन किताब या पासपोर्ट की तरह खुलने वाले डिजाइन के साथ आ सकता है. इसमें बाहर की तरफ करीब 5.3 से 5.5 इंच और अंदर खुलने पर करीब 7.7 से 7.8 इंच का डिस्प्ले होने की चर्चा है.

फोल्डेबल iPhone को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि Apple इसमें स्क्रीन के अंदर Face ID के बजाय या उसके साथ अलग बायोमेट्रिक समाधान अपना सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में Touch ID की वापसी का भी जिक्र है। ये सभी जानकारियां अभी रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित हैं.

Apple Watch और AirPods भी हो सकते हैं लॉन्च

iPhone के अलावा इस इवेंट में Apple नए वियरेबल्स भी पेश कर सकता है. उम्मीद है कि आज कंपनी Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 और AirPods 5 से भी पर्दा उठा सकती है. Apple Watch में नए प्रोसेसर, बेहतर बैटरी और हेल्थ-फिटनेस फीचर्स में सुधार देखने को मिल सकता है. वहीं AirPods की नई जेनरेशन में चिप और हेल्थ सेंसर से जुड़े अपग्रेड की चर्चा है.