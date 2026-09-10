iPhone 18 Pro लॉन्च होते ही बड़ा झटका! महंगे हो गए iPhone 17, 17e और iPhone Air, देखें नई कीमत

आमतौर पर Apple के नए डिवाइस लॉन्च होते ही कंपनी अपने पुराने iPhone की कीमत को कम कर देती हैं. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करते ही कंपनी ने iPhone 17 सीरीज की कीमत को बढ़ा दिया है.

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iPhone 17 Price Hike

कंपनी ने iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro max को लॉन्च किया है.

Apple ने पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo भी लॉन्च कर दिया है.

नए डिवाइस को लॉन्च करते ही कंपनी ने iPhone 17 को महंगा कर दिया है.

iphone 17 Price Hike in India: Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज और अपने पहले फोल्डेबल iPhone Duo को लॉन्च करने के तुरंत बाद भारत में अपने पुराने iPhone मॉडल्स की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17e और iPhone Air की कीमत बढ़ा दी है. नए दाम Apple India की ऑनलाइन स्टोर लिस्टिंग में अपडेट किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी iPhone Air की कीमत में हुई है. इसके अलावा iPhone 17 और iPhone 17e भी अब पहले की तुलना में महंगे मिलेंगे. अगर आप भी इंतजार कर रहे थे कि नया आईफोन आने के बाद कंपनी पुराने डिवाइस की कीमत कर देगी और तब आप iPhone खरीदेंगे तो कंपनी ने आपके इस सपने पर पानी फेर दिया है. आइए जानते हैं iPhone 17, iPhone 17e और iPhone Air के लिए अब कितनी कीमत चुकानी होगी.

iPhone 17 हुआ 17,000 रुपये तक महंगा

iPhone 17 की कीमत में सबसे बड़ा बदलाव इसके 256GB बेस मॉडल में किया गया है. कंपनी ने पिछले साल इस फोन को भारतीय बाजार में 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था. लेकिन अब इसके 256GB मॉडल की कीमत बढ़कर 99,900 रुपये कर दी गई है. यानी अब iPhone 17 का बेस मॉडल सीधे 17,000 रुपये महंगी हो गई है. वहीं, इसके 512GB वेरिएंट की नई कीमत 1,24,900 रुपये हो गई है.

iPhone Air की कीमत में सबसे बड़ा उछाल

Apple ने iPhone Air की कीमत में सबसे बड़ा बदलाव किया है. जहां इस फोन के 256GB मॉडल को पिछले साल 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. वहीं अब इसकी कीमत को बढ़ाकर 1,49,900 रुपये कर दिया गया है. इसे इस तरह iPhone Air का बेस मॉडल अब 30,000 रुपये महंगा हो गया है. इसके अलावा 512GB मॉडल की कीमत 1,39,900 रुपये से बढ़कर 1,74,900 रुपये हो गई है. वहीं इसके 1TB मॉडल की कीमत 1,59,900 रुपये से बढ़कर 2,24,900 रुपये पहुंच गई है.

ये है iPhone Air की नई कीमत

256GB: 1,49,900 रुपये

512GB: 1,74,900 रुपये

1TB: 2,24,900 रुपये

iPhone 17e भी हुआ महंगा

Apple ने इसी साल लॉन्च किए गए iPhone 17e की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है. इसके 256GB मॉडल की कीमत अब 79,900 रुपये हो गई है. लॉन्च के समय यह मॉडल 64,900 रुपये में उपलब्ध था. यानी iPhone 17e के बेस मॉडल की कीमत में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, इसके 512GB मॉडल की कीमत 84,900 रुपये से बढ़कर 1,04,900 रुपये हो गई है. इस वेरिएंट पर 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है.

iPhone 17e की नई कीमत

256GB: 79,900 रुपये

512GB: 1,04,900 रुपये

क्यों बढ़ाए कंपनी ने पुराने फोन की प्राइस?

पुराने iPhone मॉडल्स की कीमतों में यह बदलाव iPhone 18 Pro Series और iPhone Duo के लॉन्च के तुरंत बाद किया गया है. Apple ने इन पुराने मॉडल्स को लाइनअप से हटाने के बजाय उनकी नई कीमतें अपडेट की हैं. हालांकि, कंपनी ने कीमत बढ़ाने की कोई विस्तृत वजह इस अपडेट के साथ नहीं बताई है. इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो iPhone 18 Pro Series पर जाने के बजाय पुराने मॉडल खरीदने की योजना बना रहे थे. खासकर iPhone Air और iPhone 17 की नई कीमतें पहले की तुलना में काफी ज्यादा हैं.