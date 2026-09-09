खत्म हुआ इंतजार! Apple ने लॉन्च किया iPhone 18 Pro और Pro Max, दमदार बैटरी बैकअप मिलेंगे ये फीचर्स

Apple ने 9 सितंबर 2026 को अपने सालाना कार्यक्रम में iPhone 18 Pro और Pro Max मॉडल लॉन्च कर दिए हैं. इस बार कंपनी ने डिजाइन के साथ-साथ कैमरा, बैटरी, एआई और फोन में नए कूलिंग सिस्टम पर भी खास ध्यान दिया है. नए मॉडल में A20 प्रो चिप दी गई है. एप्पल का कहना है कि यह उसकी अब तक की सबसे पावरफुल चिप है. इसमें नया CPU और GPU कोर दिया गया है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होने का दावा किया गया है. तस्वीर में भी A20 प्रो चिप और बड़े परफॉर्मेंस अपग्रेड को खास तौर पर दिखाया गया है. दोनों फोन में छोटे डायनेमिक आइलैंड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्क्रीन पर एक साथ ज्यादा जानकारी दिखाई जा सकेगी.
आईफोन 18 प्रो सीरीज में सिरी को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है. नई सिरी निजी संदेशों को समझकर उनसे जुड़ी मदद कर सकेगी. इसके अलावा सिरी अलग ऐप के तौर पर भी काम करेगी और कैमरा जैसे दूसरे ऐप के साथ भी जुड़ सकेगी. यूजर्ज सीरी की आवाज का अंदाज, बोलने की रफ्तार और आवाज में भाव बदल सकेंगे. फोन में एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी मिलेंगे. तस्वीर में एप्पल इंटेलिजेंस, नई सिरी और दोबारा डिजाइन किए गए डायनेमिक आइलैंड को भी दिखाया गया है. नया डायनेमिक आइलैंड एक साथ तीन लाइव एक्टिविटिज दिख सकती हैं.
एप्पल ने आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,299 डॉलर रखी है. यानी पिछली प्रो सीरीज की तुलना में शुरुआती कीमत में 100 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. दोनों फोन की प्री-बुकिंग शनिवार से शुरू होगी और अगले शुक्रवार से इनकी डिलीवरी शुरू होने की बात कही गई है. नए आईफोन में कैमरा, बैटरी, एआई और परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया है. खासकर प्रो मैक्स में 45 घंटे तक की बैटरी और 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन इसे प्रीमियम फोन चाहने वाले यूजर्स के लिए खास बनाती है.
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