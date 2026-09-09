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खत्म हुआ इंतजार! Apple ने लॉन्च किया iPhone 18 Pro और Pro Max, दमदार बैटरी बैकअप मिलेंगे ये फीचर्स

एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च कर दिए हैं. नए मॉडल में ए20 प्रो चिप, बेहतर सिरी एआई, नए रंग के साथ-साथ फॉस्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 9, 2026, 11:03 PM IST
खत्म हुआ इंतजार! Apple ने लॉन्च किया iPhone 18 Pro और Pro Max, दमदार बैटरी बैकअप मिलेंगे ये फीचर्स
Apple ने लॉन्च किया iPhone 18 Pro और Pro Max

Apple ने 9 सितंबर 2026 को अपने सालाना कार्यक्रम में iPhone 18 Pro और Pro Max मॉडल लॉन्च कर दिए हैं. इस बार कंपनी ने डिजाइन के साथ-साथ कैमरा, बैटरी, एआई और फोन में नए कूलिंग सिस्टम पर भी खास ध्यान दिया है. नए मॉडल में A20 प्रो चिप दी गई है. एप्पल का कहना है कि यह उसकी अब तक की सबसे पावरफुल चिप है. इसमें नया CPU और GPU कोर दिया गया है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होने का दावा किया गया है. तस्वीर में भी A20 प्रो चिप और बड़े परफॉर्मेंस अपग्रेड को खास तौर पर दिखाया गया है. दोनों फोन में छोटे डायनेमिक आइलैंड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्क्रीन पर एक साथ ज्यादा जानकारी दिखाई जा सकेगी.

iPhone 18 Pro के फीचर्स

  • आईफोन 18 प्रो को 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है. इसमें कैमरा और परफॉर्मेंस से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं.
  • फोन में नई ए20 प्रो चिप मिलेगी
  • इसमें 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन मेन रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें वेरिएबल अपर्चर मिलेगा.
  • फोन में नया कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसका आकार पिछले मॉडल से तीन गुना बड़ा है. इससे लंबे समय तक गेमिंग या भारी काम के दौरान फोन की गर्मी कम करने में मदद मिलेगी.
  • आईफोन 18 प्रो को लेकर कंपनी दावा किया है कि बैटरी  को 36 घंटे चलाया जा सकेगा.
  • इस फोन में फॉस्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, दावा है कि करीब 15 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है.

iPhone 18 Pro Max के फीचर्स

  • आईफोन 18 प्रो मैक्स को 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ लाया गया है. यह मॉडल खास तौर पर उन लोगों को पसंद आ सकता है, जिन्हें बड़ी स्क्रीन और ज्यादा बैटरी चाहिए.
  • प्रो मैक्स को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इसकी बैटरी 45 घंटे तक चलेगी.
  • इसमें भी नई ए20 प्रो चिप दी गई है.
  •  प्रो मैक्स में भी 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा और वेरिएबल अपर्चर का फायदा मिलेगा.
  • ज्यादा गर्मी को संभालने के लिए बेहतर कूलिंग सिस्टम दिया गया है.
  •  कलर की बात करें तो Pro की तरह ही सिल्वर, डीप ब्लैक, ग्लेशियर और बरगंडी रंगों में मिलेंगे.

सिरी और एप्पल इंटेलिजेंस में भी बड़ा बदलाव

आईफोन 18 प्रो सीरीज में सिरी को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है. नई सिरी निजी संदेशों को समझकर उनसे जुड़ी मदद कर सकेगी. इसके अलावा सिरी अलग ऐप के तौर पर भी काम करेगी और कैमरा जैसे दूसरे ऐप के साथ भी जुड़ सकेगी. यूजर्ज सीरी की आवाज का अंदाज, बोलने की रफ्तार और आवाज में भाव बदल सकेंगे. फोन में एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी मिलेंगे. तस्वीर में एप्पल इंटेलिजेंस, नई सिरी और दोबारा डिजाइन किए गए डायनेमिक आइलैंड को भी दिखाया गया है. नया डायनेमिक आइलैंड एक साथ तीन लाइव एक्टिविटिज दिख सकती हैं.

और पढ़ें: Apple का बड़ा धमाका! सितंबर में इस दिन होगा कंपनी का इवेंट, iPhone 18 नहीं होगा लॉन्च

कितनी होगी कीमत?

एप्पल ने आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,299 डॉलर रखी है. यानी पिछली प्रो सीरीज की तुलना में शुरुआती कीमत में 100 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. दोनों फोन की प्री-बुकिंग शनिवार से शुरू होगी और अगले शुक्रवार से इनकी डिलीवरी शुरू होने की बात कही गई है. नए आईफोन में कैमरा, बैटरी, एआई और परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया है. खासकर प्रो मैक्स में 45 घंटे तक की बैटरी और 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन इसे प्रीमियम फोन चाहने वाले यूजर्स के लिए खास बनाती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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