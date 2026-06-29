Explainer: आज ही के दिन लॉन्च हुआ था पहला iPhone, जानें 19 सालों में कितना बदल गया ये स्मार्टफोन

iPhone 18th anniversary: 29 जून का दिन टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है. साल 2007 में आज ही के दिन एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन (iPhone) पेश किया था. एक ऐसा गैजेट जिसमें केवल 3.5 इंच का डिस्प्ले, 2 MP का बेहद साधारण कैमरा और अधिकतम 8 GB की स्टोरेज थी. 19 सालों के बाद आईफोन ने ना केवल मोबाइल इंडस्ट्री को बदला, बल्कि एप्पल को दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया. आज ऐपल जादुई डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुपरफास्ट कनेक्टिविटी के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है.
साल 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया, तो उन्होंने इसे तीन अलग-अलग डिवाइसों का मेल बताया था, एक मोबाइल फोन, टच-कंट्रोल वाला चौड़ी स्क्रीन का आईपॉड (iPod), और एक बेहतरीन इंटरनेट कम्युनिकेटर. आईफोन के आगमन ने मोबाइल फोन पर से पारंपरिक फिजिकल कीपैड यानि बटन वाले कीबोर्ड के युग का पूरी तरह से अंत कर दिया. मल्टी-टच तकनीक पर बेस्ड फुल टचस्क्रीन इंटरफेस ने पहली बार कंज्यूमर्स को एक जादुई स्क्रीन दी, जिसे वे सीधे अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकते थे. डिवाइस ईमेल करने, फुल वेब ब्राउजिंग करने और मैप्स का उपयोग करने को कंप्यूटर जितना ही आसान बनाती थी. शुरुआती कुछ ही हफ्तों में दस लाख (1 Million) आईफोन की बिक्री ने बता दिया था कि दुनिया एक नई डिजिटल क्रांति के लिए तैयार है.
आईफोन के लॉन्च होने से पहले नोकिया, ब्लैकबेरी और मोटोरोला जैसी दिग्गज कंपनियों का इंटरनेशनल मार्केट पर एकतरफा कंट्रोल था. इन कंपनियों का पूरा ध्यान हार्डवेयर और बटन वाले कीपैड पर केंद्रित था. आईफोन ने इन दिग्गजों को अपनी पूरी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए विवश कर दिया.
वहीं, 2008 में जब एप्पल ने एप स्टोर (App Store) की शुरुआत की, तो उसने डेवलपर्स के लिए नए दरवाजे खोले. नतीजतन, नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां इस सॉफ्टवेयर क्रांति को समय से नहीं अपना सकीं और बाजार से पिछड़ गईं. इसी दौरान गूगल का एंड्रॉइड (Android) ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में तेजी से उभरा, जिसने पूरी दुनिया में टचस्क्रीन तकनीक को जन-जन तक पहुंचाया.
2007 के मूल संस्करण से लेकर आज के अत्याधुनिक आईफोन मॉडलों तक का सफर अविश्वसनीय रहा है.
आईफोन आज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एप्पल के पूरे आर्थिक साम्राज्य की मजबूत रीढ़ है. एप्पल के कुल रेवन्यू का लगभग आधा हिस्सा सीधे तौर पर आईफोन की बिक्री से आता है. हर साल होने वाली इसकी रिकॉर्ड बिक्री कंपनी को लगातार वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन आईफोन का सबसे बड़ा योगदान एप्पल के सर्विसेज इकोसिस्टम को स्थापित करना रहा है. आईफोन के कारण ही आज ऐप स्टोर, आईक्लाउड (iCloud), एप्पल पे (Apple Pay), एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी+ जैसी सेवाएं कंपनी के लिए राजस्व का एक निरंतर और स्थिर स्रोत बन चुकी हैं. साल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, एप्पल का केवल एप स्टोर इकोसिस्टम दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए 1.4 trillion से अधिक की बिलिंग और बिक्री का जरिया बन चुका है.
इसके अलावा, ऐप स्टोर की बदौलत बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट्स (जैसे एप्पल पे) हमारी उंगलियों पर आ गए. आईफोन ने दफ्तरों की कार्यप्रणाली को भी बदल दिया. जूम, स्लैक और ईमेल ऐप्स की मदद से रिमोट वर्किंग और घर से काम करना संभव हो पाया.
टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईफोन का अगला चरण पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative AI) पर आधारित होने वाला है. एप्पल ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक एआई सिस्टम ‘एप्पल इंटेलिजेंस’ (Apple Intelligence) की घोषणा की है. भविष्य के आईफोन्स में सिरी (Siri) पहले से कहीं अधिक स्मार्ट, संवेदनशील और संदर्भ को समझने वाली होगी. इसके अलावा, एप्पल भविष्य में फोल्डेबल (Foldable) आईफोन, पूरी तरह से बेजल-लेस डिस्प्ले, और एप्पल विजन प्रो (Apple Vision Pro) जैसी मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसेस के साथ डीप इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है. उम्मीद जताई जा रही है क आने वाले समय में 2nm नैनोमीटर वाले अत्यधिक शक्तिशाली प्रोसेसर इसके बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस को नए शिखर पर ले जाएंगे.
उत्तर: पहले आईफोन में 3.5-inch का डिस्प्ले, 2 MP का रियर कैमरा (वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना), केवल 4 GB या 8 GB की स्टोरेज, 2G नेटवर्क सपोर्ट और सफारी वेब ब्राउजर था. इसमें कोई फ्रंट कैमरा, जीपीएस या थर्ड-पार्टी ऐप्स (App Store) नहीं थे.
उत्तर: आईफोन ने फिजिकल बटनों और स्टाइलस (टच पेन) को पूरी तरह हटाकर मल्टी-टच स्क्रीन का आविष्कार किया. इसके अलावा, एप्पल ने हार्डवेयर के बजाय बेहतरीन सॉफ्टवेयर (iOS) और 2008 में एप स्टोर की शुरुआत की, जिससे फोन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बन गया.
उत्तर: एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल का नया इन-बिल्ट जनरेटिव एआई (Generative AI) सिस्टम है. ये आईफोन में लेखन सुधार (Writing Tools), फोटो एडिटिंग, सिरी (Siri) को इंसानों की तरह सहज बनाएगा.
उत्तर: वर्ष 2008 में शुरू हुए ऐप स्टोर ने दुनिया भर में नए उद्योगों को जन्म दिया, जैसे मोबाइल बैंकिंग, कैब एग्रीगेटर्स (Ola/Uber), और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट. साल 2026 तक यह इकोसिस्टम 1.4 trillion से अधिक की बन चुकी है.
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