iPhone Battery Health: कहीं अंदर ही अंदर बूढ़ा तो नहीं हो रहा आपका iPhone? इस एक सेटिंग से चेक करें बैटरी हेल्थ, मिनटों में खुल जाएगा पूरा चिट्ठा

iPhone Battery Health: अक्सर हमारा iPhone बाहर से तो बिल्कुल नया और चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बैटरी पुरानी और कमजोर हो रही है. ऐसे में आपको iPhone की बैटरी हेल्थ से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए.

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iPhone Battery Health

iPhone की बैटरी हेल्थ कैसे करें चेक?

कब बदलनी चाहिए iPhone की बैटरी?

कितनी होनी चाहिए iPhone की बैटरी?

iPhone Battery Health: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, और जब बात iPhone की हो, तो उसकी परफॉर्मेंस पर हर किसी की नजर रहती है. क्योंकि आजकल iPhone एक स्टेटस मार्क जो बन गया है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका iPhone डिवाइस बिल्कुल फिट रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका iPhone बाहर से जितना चमकता हुआ और नया दिखता है, कहीं अंदर ही अंदर उसकी बैटरी बूढ़ी तो नहीं हो रही?

iPhone की बैटरी हेल्थ

समय के साथ iPhone की बैटरी क्षमता भी कम होने लगती है. अगर आपका आईफोन भी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है या अचानक बंद हो जाता है, तो वक्त आ गया है उसकी बैटरी हेल्थ (Battery Health) चेक करने का. इसके लिए आपको एप्पल स्टोर या किसी अन्य सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सिंपल ट्रिक की मदद से आपके खुद ही मिनटों में आपके फोन की बैटरी का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा. आइए जानते हैं iPhone की बैटरी हेल्थ चेक करने का तरीका और इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब.

1. iPhone की बैटरी हेल्थ कैसे चेक करें?

iPhone की बैटरी हेल्थ का पता लगाना बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एप्पल ने इसके लिए फोन में ही एक इन-बिल्ट फीचर दिया है:

सबसे पहले अपने आईफोन की Settings में जाएं.

नीचे स्क्रॉल करें और Battery वाले विकल्प पर टैप करें.

अब यहां आपको Battery Health & Charging का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

यहां सामने दिख रही Maximum Capacity का प्रतिशत ही आपके iPhone की असली बैटरी हेल्थ है.

2. कितनी होनी चाहिए iPhone की बैटरी?

जब आप एक बिल्कुल नया iPhone खरीदते हैं, तो उसकी बैटरी हेल्थ 100% होती है लेकिन समय के साथ फोन उपयोग करते—करते बैटरी की खपत होना लाजमी है.

85% से 100%: बता दें कि iPhone के लिए 85% से 100% बैटरी प्रतिशत को बेहतरीन माना जाता है. अगर आपके iPhone में 85% तक बैटरी हेल्थ है तो इसका मतलब है कि आपका फोन बढ़िया बैकअप दे रहा है.

बता दें कि iPhone के लिए 85% से 100% बैटरी प्रतिशत को बेहतरीन माना जाता है. अगर आपके iPhone में 85% तक बैटरी हेल्थ है तो इसका मतलब है कि आपका फोन बढ़िया बैकअप दे रहा है. 80% से 84%: अगर आईफोन में 80% से 84% बैटरी हेल्थ दिख रही है तो इस स्थिति को ठीक-ठाक माना जाता है. इसका मतलब है कि बैटरी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी फोन बिना किसी दिक्कत के काम करेगा.

अगर आईफोन में 80% से 84% बैटरी हेल्थ दिख रही है तो इस स्थिति को ठीक-ठाक माना जाता है. इसका मतलब है कि बैटरी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी फोन बिना किसी दिक्कत के काम करेगा. 80% से कम: अगर आईफोन की बैटरी 80 प्रतिशत से कम ​हो गई है तो यह सबसे कमजोर स्थिति है. इससे आपके फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप में भारी गिरावट आने लगती है.

3. कब बदलनी चाहिए iPhone की बैटरी?

iPhone निर्माता कंपनी एप्पल के मुताबिक, आईफोन की बैटरी को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह 500 कंप्लीट चार्जिंग साइकिल्स (Complete Charge Cycles) के बाद भी अपनी मूल क्षमता का 80% हिस्सा बनाए रख सके. जब आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 80% से नीचे गिरती है तो सेटिंग में आपको ‘Your battery’s health is significantly degraded…’ का एक सर्विस मैसेज दिखने लगेगा. अगर आपका फोन बार-बार हैंग हो रहा है, भारी ऐप्स चलाने पर अचानक बंद हो जाता है, या दिन में 3-4 बार चार्ज करना पड़ रहा है, तो यही सही समय है जब आपको एप्पल सर्विस सेंटर जाकर इसकी बैटरी बदलवा लेनी चाहिए.

और पढ़ें: Full Network But No Internet? ये छोटी-सी गलती हो सकती है जिम्मेदार, तुरंत करें अपने फोन की सेटिंग्स में बदलाव

4. iPhone को कितने प्रतिशत तक चार्ज करना चाहिए?

iPhone की बैटरी को लंबे समय तक तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो चार्जिंग का एक गोल्डन रूल है, जिसे 20-80 नियम (20-80 Rule) कहा जाता है. जब फोन की बैटरी 20% पर आ जाए, तो उसे तुरंत चार्जिंग पर लगा दें. बैटरी को पूरी तरह 0% न होने दें. ध्यान रखें कि iPhone को 80% से 85% तक ही चार्ज करना सबसे बेस्ट माना जाता है. फोन को बार-बार 100% तक चार्ज करने से लिथियम-आयन बैटरी की उम्र तेजी से घटती है.