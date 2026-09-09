लॉन्च हुआ Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo, बिना कैमरे वाला फोन

आईफोन डुओ में पेंसिल सपोर्ट और टच आईडी मिलने की बात सामने आई है. फोन में 5.4 इंच स्क्रीन, दो रंग और अंदर कैमरा नहीं होने की जानकारी है.

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लॉन्च हुआ एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन

एप्पल आईफोन डुओ में पेंसिल सपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है। इसमें टच आईडी की वापसी होगी और फेस आईडी नहीं दिया जाएगा. फोन की 5.4 इंच स्क्रीन होगी और इसे दो रंगों में लाने की बात कही जा रही है. सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, अंदर वाली स्क्रीन पर कैमरा नहीं दिख रहा है. पेंसिल सपोर्ट और टच आईडी की वापसी इस फोन को बाकी आईफोन मॉडल से अलग बना सकती है.

ये खबर अभी अपडेट हो रही है….