iPhone खरीदना अब हर किसी के लिए नहीं होगा आसान! कीमत बढ़ाने पर Apple CEO टिम कुक ने बताई अपनी मजबूरी

iPhone Price Hike: क्या आपका भी सपना है एक नया iPhone खरीदना? तो शायद अब इसके आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. खुद Apple के CEO टिम कुक ने साफ कर दिया है कि अब iPhone खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होगी. टिम कुक ने खुद एक इंटरव्यू में माना है कि अब कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना नामुमकिन हो चुका है. लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसकी वजह से कंपनी ने iPhone की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है. आइए जानते हैं iPhone के मंहगे होने के पीछे क्या कारण है?
Apple के CEO टिम कुक ने The Wall Street Journal को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया तौर पर कहा है कि कंपनी ने iPhone समेत अपने कई प्रोडक्टस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही टिम कुक ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कंपनी ने ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा.
इंटरव्यू के दौरान टिम कुक ने कहा कि ‘अब iPhone की कीमतों में बढ़ोतरी करना अनिवार्य हो गया है. हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्लायर्स की तरफ से बढ़ाई जा रही लागत को कुछ कम किया जा सके. अभी तक हमारी कोशिश थी कि हम बढ़ती लागत के खर्च से ग्राहकों को बचाने की कोशिश करें. लेकिन लंबे समय इसे संभालना कंपनी के लिए अब मुश्किल हो गया है.’
रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह एआई की डिमांड बढ़ रही है उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई से जुड़े सेंटरों की मांग में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. जब एआई सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की डिमांड बढ़ना भी लाजमी है. यही वजह है कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के बीच चिप्स की सप्लाई को लेकर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है इसलिए मेमोरी और स्टोरेज चिप्स महंगे हो रहे हैं.
और पढ़ें: Telegram का Edit फीचर बना छात्रों के लिए मुसीबत! NTA का दावा- फर्जी NEET पेपर बेचकर हो रही थी ठगी
टिम कुक ने इंटरव्यू में यह तो स्पष्ट कर दिया है कि iPhone की कीमतों को बढ़ाया जाएगा. लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि iPhone की कीमतें कब बढ़ेंगी और न ही यह बताया कि कंपनी सिर्फ iPhone की कीमत बढ़ाएगी या अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी बदलाव किया जाएगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें