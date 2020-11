Apple iPhone SE 3: Apple के सस्ते स्मार्टफोन iPhone SE 2020 को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए इस आईफोन में कम दाम के बावजूद शानदार स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं. अब iPhone SE सीरीज के नए फोन iPhone SE 3 या iPhone SE 2021 को लेकर रिपोर्ट्स आने लगी हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नया सस्ता आईफोन बड़ी स्क्रीन और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ आने की उम्मीद है. हालांकि, इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. Also Read - Flipkart Big Billion Days 2020 sale: धमाकेदार ऑफर, 25 हजार रुपये से कम में नया iPhone

नए सस्ते आईफोन के लिए लंबा इंतजार

आईफोन SE सीरीज के नए फोन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. मशहूर ऐपल ऐनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने दावा किया है कि आईफोन एसई सीरीज का नया फोन अगले साल की पहली छमाही में नहीं आएगा. Also Read - apple launched his new iphone se 2020 PRICE SPECIFICATION feature WITH best camera touch id Apple ने लॉन्च किया सबसे सस्ता Iphone, इसके फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश

रिपोर्ट में कहा गया है कि ओरिजन आईफोन एसई लॉन्च होने के करीब चार साल बाद iPhone SE 2020 लॉन्च हुआ है. इस सीरीज के नए आईफोन को भी मार्केट में आने में चार साल लग सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी आईफोन 12 सीरीज की तरह साल 2021 में भी आईफोन 13 सीरीज के तहत चार मॉडल्स ही लॉन्च करेगी. Also Read - apple launched his new iphone se 2020 feature and price with best camera touch id Apple का सबसे सस्ता Iphone लॉन्च, जानें फोन की खासियत, कीमत और सबकुछ

नए iPhone SE में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया आईफोन SE 5जी नेटवर्क सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें 6.06 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जो iPhone SE (2020) के डिस्प्ले से बड़ा होगा. फोन में ड्यूल रियर कैमरा और Touch ID फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने की उम्मीद है. हालांकि, टच आईडी फोन में किस जगह होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए आईफोन एसई में टच आईडी फ्रंट पैनल की बजाय साइड में दी जा सकती है.

iPhone SE 2020 की खूबियां

iPhone SE 2020 में 4.7 इंच रेटिना एचडी डिस्प्ले और A13 Bionic चिपसेट दिया गया है. यही प्रोसेसर iPhone 11 और iPhone 11 Pro में भी मिलता है. यह सस्ता आईफोन 64 जीबी, 128 जीबी और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरियंट में आता है. इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन iOS 13 पर काम करता है. iPhone SE 2020 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है.