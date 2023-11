iQOO 12 5G सीरीज की लॉन्चिंंग आज, जानें कब से शुरू होगी बुकिंग

स्मार्टफोन ब्रांड iQOO आज चीन में अपनी iQOO 12 सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जिसमें दो हैंडसेट iQOO 12 और iQOO 12 Pro होंगे. आज के ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही iQOO इस फोन की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और दोनों फोन के कैमरे से ली गई सैम्पल फोटोज की झलक दिखाई थी.

iQOO के अनुसार वह iQOO 12 सीरीज को आज 7 नवंबर को चीन में लॉन्च करने के बाद 12 दिसंबर को इसे भारत में लॉन्च करेगा.

Ending 2023 with a BANG! #iQOO12 is coming on 12.12.23. #DoTheDream #iQOO pic.twitter.com/FV2TPiFhMk

— Nipun Marya (@nipunmarya) November 1, 2023