iQOO 3 स्मार्टफोन को खरीदने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है. इस फोन पर 13 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. यह फोन 48 मेगापिक्सल कैमला और 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. इस फोन का वेरिएंट 5जी में भी उपलब्ध है. बता दें कि फिलहाल इस फोन की खरीद पर फ्लिपकार्ट पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. Also Read - Realme 8 5G Price in India: मात्र 14,999 रुपये में मिल रहा है ये 5जी स्मार्टफोन, जानिए क्या हैं इसकी धमाकेदार फीचर्स

iQOO 3 Specification Also Read - Realme C20 की आज पहली सेल, 5000mAh बैटरी और कई अन्य खूबियों से लैस है यह फोन, आज मिलेगी बंपर छूट

iQOO 3 स्मार्टफोन दो नेटवर्क सपोर्ट 4जी और 5जी के साथ आथा है. इसके 4G वेरिएंट में 8 जीबी रैम और 128 जीबी का आपको स्टोरेज मिलेगा. वहीं 5G वेरिएंट में 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी का स्टोरेज मिलेगा. इस फोन में 6,44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. यह फोन Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर पर काम करता है. फोन में 4440mAh की बैटरी लाइफ है जो 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. वहीं अगर फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. साथ ही 13 मेगापिक्सल के दो अन्य कैमरा व 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया गया है. वहीं सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Also Read - LG Wing Price in India on Flipkart: फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये में मिल रहा है 70 हजार वाला LG का ड्यूअल-डिस्प्ले स्मार्टफोन

iQOO 3 Price

फोन की शुरुआती कीमत 29,990 रुपये व 5G वेरिएंट की कीमत 34,990 रुपये है. इस स्मार्टफोन के 4G वेरिएंट की खरीद पर 12000 रुपये की छूट मिल रही है. यानी इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से 24,990 रुपये में खरीद सकते हैं. यह ऑफर सीमित समय के लिए है.