iQoo ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाजार में अपने दो मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन iQoo Neo 5S और iQoo Neo 5 SE को लॉन्च कर दिया है. दोनों ही स्मार्टफोन iQoo 5 सीरीज का हिस्सा हैं और इनमें यूजर्स को कई शानदार फीचर्स मिलेंगे. इन स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 12GB रैम तक की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा स्मार्टफोन में खास फीचर्स के तौर पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा. बता दें कि कंपनी ने फिलहाल इन स्मार्टफोन को अभी चीन में ही लॉन्च किया है. अन्य देशों में इनके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

iQoo Neo 5S और iQoo Neo 5 SE: कीमत और उपलब्धता

iQoo Neo 5S को तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत CNY 2699 यानि करीब 32,100 रुपये है. जबकि 8GB + 256GB स्टोरेज मॉडल को CNY 2899 यानि लगभग 34,500 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि तीसरे मॉडल में 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत CNY 3199 यानि लगभग 38,000 रुपये है. यह स्मार्टफोन Black, Blue and Orange, the iQoo Neo 5 SE comes in Blue, White और multicolour hue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. चीन में इसकी सेल 24 दिसंबर से शुरू होगी.

वहीं iQoo Neo 5 SE की बात करें तो इसके बेस मॉडल में 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत CNY 2199 यानि करीब 26,100 रुपये है. वहीं 8GB + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 2399 यानि लगभग 28,500 रुपये है. इसके अलावा तीसरे मॉडल को CNY 2599 यानि करीब 31,000 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है और इसमें 12GB + 256GB स्टोरेज मौजूद है. इस स्मार्टफोन को चीन में 28 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.