iQOO Neo 7 Pro में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ होंगे Snapdragon 8+ Gen1 जैसे फीचर

iQOO अपना नया हैंडसेट iQOO Neo 7 Pro को भारत में 4 जुलाई को लॉन्च होने वाला है. इससे पहले कंपनी ने iQOO Neo 7 हैंडसेट लॉन्च किया था. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसके डिजाइन को लेकर टीज किया है. iQOO ने Neo 7 Pro के चिपसेट को भी कंफर्म कर दिया है. अगर iQOO Neo 7 से तुलना करें तो Neo 7 Pro को प्रीमियम फोन की लिस्ट में रखा जा सकता है. ये OnePlus 11R जैसा हो सकता है.

Step up your game with the #iQOONeo7Pro – the powerhouse for true champions. The Snapdragon 8+ Gen 1 Processor, not only gives you cutting-edge speed but also unbelievable power efficiency. Launching on 4th July

