iQOO Z7 Launch: कंपनी ने दिखाई पहली झलक, लोगों ने कहा- पहली नजर में ही प्यार हो गया

स्मार्टफोन निर्माता iQOO इस साल काफी व्यस्त रहा है. कंपनी ने साल की शुरुआत अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन, iQOO 11 की रिलीज के साथ की, जिसके बाद इस महीने iQOO Neo 7 की रिलीज हुई. कंपनी अब Z-सीरीज में एक स्मार्टफोन की घोषणा करने की तैयारी कर रही है, जिसके लोकप्रिय iQOO Z6 का उत्तराधिकारी होने की उम्मीद है.

हालांकि iQOO इंडिया के सीईओ निपुन मार्या ने ट्विटर पर Z7 के लॉन्च के बारे में टीज किया है. सूत्रों की मानें तो iQOO Z7 5G मार्च में भारत में लॉन्च होगा. कंपनी फिलहाल केवल एक Z7 मॉडल जारी करने पर विचार कर रही है, हालांकि आने वाले महीनों में Z7 Pro और Z7 Lite मॉडल की घोषणा की जा सकती है.

iQOO इंडिया के सीईओ निपुन मार्या ने ट्विटर पर डिवाइस के डिजाइन को टीज किया था. फोटो में दिखाया गया डिवाइस Vivo T1x जैसा दिख रहा है. Vivo T1x को पिछले साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. पीछे की तरफ, इसमें एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल होगा, जिस पर “फोटोग्राफी हाई डेफिनिशन शब्द लिखा होगा, साथ ही एक डुअल-एलईडी फ्लैश भी होगा. iQOO लोगो बॉटम सेंटर में स्थित होगा.