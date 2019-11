नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो (ISRO) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से कार्टोसेट-3 को लॉन्च किया है. इसके अलावा इसरो ने 13 अमेरिकी नैनो सैटेसाइट को भी लॉन्च किया है. इस तरह इसरो ने कुल 14 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है. इसरो के कार्टोसैट-3 के अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है. इसरो की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी गई है. इसरो ने सुबह 9.28 बजे सैटेलाइट कार्टोसैट-3 (Cartosat-3) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया.

Indian Space Research Organisation (ISRO): PSLV-C47 successfully injects Cartosat-3 spacecraft into orbit. 13 commercial satellites from USA successfully placed in their designated orbits. https://t.co/hHNopHFi6x

— ANI (@ANI) November 27, 2019