इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) का Chandrayaan-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मीशन में Chandrayaan-2 को भारत के सबसे शाक्तिशाली Mark III (GSLV-Mk III) रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के लिए 976 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब ISRO ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है, जिसमें चंद्रयान-2 में लगे LI4 कैमरे से ली गईं धरती की तस्वीरें शेयर की गई है। अंतरिक्ष से ली गईं धरती की तस्वीरों के साथ कई ट्वीट्स करते हुए इसरो ने कहा, “चंद्रयान-2 विक्रमलैंडर द्वारा ली गईं धरती की तस्वीरों का पहला सेट। चंद्रयान-2 LI4 कैमरे ने 17.37 UT पर 3 अगस्त 2019 को धरती को देखा।”

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इसरो ने केवल एक नही बल्कि 17.29, 17.32, 17.34 और 17.37 UT पर ली गईं पृथ्वी की कुछ अन्य तस्वीरें लगातार पोस्ट की है। इसरो ने कहा था कि शुक्रवार को दोपहर 3.27 बजे चंद्रयान-2 को चौथी कक्षा में पहुंचाने की गतिविधि सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इसरो ने यह भी कहा कि चंद्रयान के सभी मानक सामान्य हैं।

#ISRO

First set of beautiful images of the Earth captured by #Chandrayaan2 #VikramLander

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:28 UT pic.twitter.com/pLIgHHfg8I

— ISRO (@isro) August 4, 2019