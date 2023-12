ISRO के Aditya-L1 की बड़ी कामयाबी, भेजी सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीर, 11 अलग-अलग रंगों में दिखा अद्भूत नजारा | PHOTOS

Aditya L-1 Captures Sun First Pictures: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के आदित्य-L1 मिशन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजे गए आदित्य-L1 मिशन ने पहली बार सूरज की फुल डिस्क तस्वीरें शेयर की हैं. ISRO ने ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की और अद्भूत नजारा दिखाया.

Aditya-L1 Mission:

The SUIT payload captures full-disk images of the Sun in near ultraviolet wavelengths

The images include the first-ever full-disk representations of the Sun in wavelengths ranging from 200 to 400 nm.

They provide pioneering insights into the intricate details… pic.twitter.com/YBAYJ3YkUy

— ISRO (@isro) December 8, 2023