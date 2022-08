Aadhaar Card में किसी बदलाव करने को लेकर हम पहले ही घबरा जाते हैं. दरअसल मन में ये बैठा हुआ है कि ऐसा करने के लिये हमें आधार केंद्र के चक्कर काटने होंगे और बहुत ज्यादा वक्त लगेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल, आधार कार्ड में नाम बदलने से लेकर पता में बदलाव के लिये अब आपको आधार केंद्र के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही ऐसा कर सकते हैं. Also Read - वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग आज से शुरू करेगा अभियान, यहां जानें खास बातें

Unique Identification Authority of India, UIDAI ने आधार कार्ड में सुधार करने के लिये या आधार कार्ड अपडेट करने के लिये ऑनलाइन सेवा शुरू की है. इसलिये आधार में सुधार या बदलाव के लिये Aadhaar Appointment Booking की या Aadhaar Seva Kendra या Aadhaar Enrollment Center जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आधार कार्ड का एक नया पोर्टल Aadhar Self Service Update Portal (SSUP) आया है. इसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं. बदलाव करने के लिये आपको क्या करना होगा. यहां जानिये

ऐसे करें आधार में बदलाव

1. सबसे पहले आप Aadhar Self Service Update Portal (SSUP) की वेबसाइट ssup.uidai.gov.in/ssup पर जाएं .

2. होमपेज पर दिये गए प्रोसीड टू अपडेट पर जाएं.

3. अब आधार कार्ड नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड एंटर करें.

4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी लिखें.

5. ओटीपी दर्ज करते ही Login हो जाएगा और आपके सामने Aadhaar Card Correction करने के ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे.

6. यहां दो ऑप्शन दिखेगा. Update Demographic Data Including Address और दूसरा Update address by security code

7. नाम एड्रेस या किसी प्रकार के सुधार के लिए आपका पहला ऑप्शन Update Demographic Data Including Address का चयन करना होगा .

8. जैसे ही आप Update Demographic Data Including Address का चयन करते हैं आपके सामने Aadhar Correction के ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे.

9. यहां पर आपको Language , Gender , Adress , Email , Name , Date Of Birth Mobile Number का ऑप्शन दिखाई देगा.

10. आप जा भी सुधार करना चाहते हैं उसका चयन करें और प्रोसीड करें.

11. अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जहां पर आप जो जानकारी को सही करना चाहते हैं सही जानकारी दर्ज करनी होगी और संबंधी दस्तावेज को अपलोड करना होगा.

12. संबंधित दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आपको यहां पर आधार अपडेट के लिए सुनिश्चित की गई राशि का भुगतान करना होगा और सबमिट कर देना होगा.

13. राशि भुगतान करने वक्त आपको जो स्लिप मिलती है उसे आप सुरक्षित रख लें क्योंकि इसी सिलिप की बदौलत आप भविष्य में अपने आधार अपडेट के स्टेटस की जांच कर पाएंगे.