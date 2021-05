काम की खबर: तकनीकी दुनिया में जहां आए दिन नए बदलाव देखने को मिलते हैं, वहीं इस बार यूजर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि 1 जून 2021 यानि कल से आईटी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. जहां कल से आपको Google की लोकप्रिय फ्री सर्विस Google Photo का उपयोग करने के लिए पैसे देने होंगे. वहीं YouTube पर भी चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कल से होने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से… Also Read - Realme Smart TV 4K भारत में हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत 30,000 रुपये से भी कम

अब फ्री नहीं होगा Google Photos

बता दें कि Google ने पिछले दिनों ही घोषणा की थी कि 1 जून 2021 से मुफ्त क्लाउड सर्विस Google Photos को बंद कर दिया जाएगा. स्टोरेज प्राप्त करने के लिए यूजर्स को पैसे चार्ज करने होंगे. कंपनी फ्री सर्विस की बजाय पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आ रही है जिसे Google One नाम दिया गया है. Google One में यूजर्स को क्लाउट स्टोरेज के लिए पैसे देने होंगे. जबकि Google Photos अभी तक बिल्कुल फ्री है. पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि 1 जून 2021 से यूजर्स को केवल 15GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलेगी. लेकिन 15GB से अधिक डाटा के लिए आपको प्रतिमाह 1.99 डॉलर यानि करीब 146 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं अगर आप वार्षिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए 19.99 डॉलर यानि 1,464 रुपये चुकाने होंगे.

YouTube के लिए देना होगा चार्ज

आमतौर पर YouTube एक बिल्कुल फ्री सर्विस है और यहां यूजर्स वीडियो बनाकर इनकम भी करते हैं. अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं और यह आपकी कमाई का जरिया है तो 1 जून 2021 से आपकी होने वाली कमाई पर टैक्स लग जाएगा. यानि अब आपको YouTube पर टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि, अमेरिका के कंटेंट क्रिएटर्स पर कोई टैक्स नहीं लेगा. लेकिन भारत समेत दुनिया के बाकी सभी कंटेंट क्रिएटर्स को YouTube से होने वाली इनकम पर टैक्स देना होगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्रिएटर्स को कितना टैक्स देना होगा. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम पर 24 फीसद टैक्स लिया जा सकता है.