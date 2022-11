Elon Musk On Blue Tick Fee Backlash: सोशल मीडिया साइट ट्विटर के नये मालिक एलन मस्क का कहना है कि कृपया शिकायत करते रहिये पर ब्लू टिक के लिए 8 डॉलर की फीस तो देनी ही होगी. मस्क ने बुधवार सुबह नया ट्वीट किया और लिखा-सभी शिकायतकर्ताओं के लिए, कृपया शिकायत करना जारी रखें, पर 8 डॉलर कीमत देनी ही होगी.Also Read - Alert: साइबर अटैकर्स कर रहे Twitter वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी, लिंग भेज चुरा रहे फोन नंबर और बैंक एकाउंट डिटेल्स

दरअसल, ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए फीस निर्धारित करने के बाद एलन मस्क की काफी आलोचना हो रही है. उनके इस कदम का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है और ब्लू टिक यूजर्स खुद का ब्लू टिक छोड़ने की बात कह रहे हैं. पर मस्क ने साफ कर दिया है कि आप उनके इस कदम की कितनी भी शिकायत करिये उनपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाले ट्विटर पर सत्यापित बैज के लिए यूजर्स को पैसे देने ही होंगे. उन्होंने यह साफ संदेश दे दिया है.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022