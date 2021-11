itel ने इसी साल अगस्त में अपना स्मार्टफोन itel A48 भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. (Low Budget Smartphone in India) इस स्मार्टफोन को 7,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया गया था, (Itel A48 Price in India) लेकिन अब यूजर्स इसे केवल 1,399 रुपये में घर ले सकते हैं. जी, हां कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए (Discount on Smartphone) एक शानदार ऑफर पेश किया है और (Smartphone Under Rs 7000) इस ऑफर का लाभ उठाकर आप ऑल राउंडर स्मार्टफोन itel A48 को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन में 3000mAh की बैटरी और 6.1 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में डिटेल से.Also Read - Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन पावरफुल फीचर्स के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

itel A48: कीमत और ऑफर की डिटेल

itel A48 को भारतीय बाजार में 6,399 रुपये में लॉन्च किया गया था. यह स्मार्टफोन 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. कंपनी ने इस पर बेहद ही आकर्षक ऑफर पेश किया है और इसके लिए कंपनी ने Home Credit India Finance के साथ साझेदारी के साथ एक फाइनेंस स्कीम की घोषणा की है. इस स्कीम के तहत आप itel A48 को केवल 1,399 रुपये में खरीद सकते हैं. यानि आपको इसे खरीदने के लिए शुरुआत में केवल 1,399 रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी. इसके बाद 8 महीने तक आपको प्रत्येक माह केवल 625 रुपये की नो कोस्ट ईएमआई देनी होगी. यह स्मार्टफोन Gradation Black, Gradation Green और Gradation Purple। कलर ऑप्शन में आता है.