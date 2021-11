Jack Dorsey Resign: जैक डोर्सी (Jack Dorsey) माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ (Twitter CEO Jack Dorsey) का पद छोड़ दिया है. Jack Dorsey ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. जैक डोर्सी के बाद कंपनी के CTO पराग अग्रवाल (Parag Agrawal New Twitter CEO) को सीईओ बनाया जा सकता है. ट्विटर के बॉस जैक डोर्सी ने लिखा, ‘कंपनी में सह-संस्थापक से CEO से लेकर अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष तक, अंतरिम-सीईओ से सीईओ तक की भूमिका निभाने के लगभग 16 वर्ष बाद मैंने फैसला किया है कि आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया है. पराग (पराग अग्रवाल) हमारे अगले सीईओ बनेंगे.’Also Read - Twitter के CEO का पद छोड़ सकते हैं Jack Dorsey, यह है वजह

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021