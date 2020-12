Jio 5G service in India in 2021 second half: जियो की 5G सर्विस साल 2021 की दूसरी छमाही में भारत में लॉन्च कर दी जाएगी. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 (India Mobile Congress 2020) में इसकी घोषणा की. 5जी सर्विस लॉन्च करने के साथ ही जियो गूगल के साथ मिलकर सस्ता ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन भी बना रहा है, जिसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च कर दिया जाएगा. Also Read - India Mobile Congress 2020: प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस को करेंगे संबोधित

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में मुकेश अंबानी ने कहा कि 2021 में जियो भारत में 5जी क्रांति लेकर आएगी. इसका पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा. इसके अलावा हार्डवेयर और टेक्नॉलजी भी स्वदेशी होगी. उन्होंने कहा कि जियो के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे. जियो 5जी क्रांति को लीड करेगा. हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसके लिए नीतिगत बदलाव और प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है. जब तक इसे नीतिगत रूप से आसान और सस्ता नहीं बनाया जाएगा, सभी तक इसकी पहुंच संभव नहीं है.

अंबानी ने कहा कि भारत को 5जी स्पेक्ट्रम को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए. भारत आने वाले दिनों में सेमी कन्डक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. हम सेमी कन्डक्टर के लिए केवल आयात के भरोसे नहीं रह सकते हैं.