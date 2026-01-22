Hindi Technology

हर किसी के बजट में फिट, ये कंपनी दे रही है 75 रुपए में 23 दिन का रिचार्ज प्लान और मिलेंगे ये फायदे

Jio 23 Days Validity Plan: रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए एक बेहद सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आया है. जिसकी कीमत सिर्फ 75 रुपए है.

Jio 23 Days Recharge Plan: रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए एक बेहद सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आया है, जिसकी कीमत सिर्फ 75 रुपए है. इस प्लान में डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के साथ कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं. खास बात यह है कि यह प्लान कम बजट वाले यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. जो लोग ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ बेसिक जरूरतों के लिए मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है. इसमें सीमित डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है, जिससे यूजर बिना किसी टेंशन के अपने जरूरी काम कर सकते हैं.

Jio 75 Plan के बेनिफिट्स

इस 75 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में यूजर्स को हर दिन 100 एमबी डेटा दिया जाता है. इसके साथ ही कंपनी 200 एमबी एक्स्ट्रा डेटा भी देती है. कुल मिलाकर यह प्लान लगभग 2.5 जीबी डेटा ऑफर करता है. इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे आप किसी भी नेटवर्क पर बिना अतिरिक्त चार्ज के बात कर सकते हैं. इस प्लान में 50 एसएमएस भी मिलते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका डेली डेटा खत्म हो जाता है तो इंटरनेट की स्पीड घटकर 64kbps हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होगा.

23 दिन की वैलिडिटी

रिलायंस जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिनों की है. यानी 75 रुपए में आपको पूरे 23 दिन तक मोबाइल सर्विस का फायदा मिलेगा. डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के अलावा इस प्लान में Jio TV और Jio Cloud Storage का भी लाभ दिया जाता है. इससे आप मोबाइल पर टीवी चैनल देख सकते हैं और अपनी जरूरी फाइल्स को क्लाउड में सुरक्षित रख सकते हैं. इतने कम दाम में इतनी सुविधाएं मिलना इस प्लान को और भी खास बना देता है.

कैसे करें रिचार्ज?

यह 75 रुपए वाला प्लान सिर्फ Jio Phone यूजर्स के लिए है. यानी जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वे इस प्लान का फायदा नहीं उठा सकते. इस प्लान को आप रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट या MyJio ऐप के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं. Airtel और Vodafone Idea जैसी दूसरी कंपनियों के पास इस कीमत में इतना सस्ता और लंबी वैलिडिटी वाला कोई प्लान मौजूद नहीं है. इसलिए Jio Phone यूजर्स के लिए यह प्लान सबसे किफायती और बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

