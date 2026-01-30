Hindi Technology

मौके पर मार दें चौका! सिर्फ कॉलिंग का देना होगा पैसा, इन लोगों की हो गई मौज

Low Budget Recharge: अगर आप उन लोगों में से जो बस कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. इस स्टोरी में हम आपको उन प्लान्स के बारे में बता रहे हैं जिससे आप सिम एक्टिव रख पाएंगे.

Low Budget Recharge: अगर आप जियो यूजर हैं और आपको ज्यादा इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो कंपनी के पास आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प हैं. जियो का सबसे सस्ता प्लान 189 रुपये का है, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा मिलता है. अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं, तो 448 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं जो 84 दिनों तक चलता है. इसके अलावा, साल भर की छुट्टी के लिए 1748 रुपये का प्लान है, जिसकी वैलिडिटी 336 दिनों की है. ये प्लान्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो सिर्फ फोन पर बात करना चाहते हैं.

एयरटेल यूजर्स के लिए कम कीमत वाले बेस्ट रिचार्ज

एयरटेल के पास भी अपने ग्राहकों के लिए सिम एक्टिव रखने के लिए अच्छे प्लान्स मौजूद हैं. अगर आप कम बजट में रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, तो 199 रुपये वाला प्लान सबसे अच्छा है. इसमें 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2GB डेटा भी मिलता है. जो लोग पूरे साल के लिए एक ही बार में रिचार्ज करना चाहते हैं, उनके लिए 1849 रुपये का प्लान है. इसमें आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें इंटरनेट से ज्यादा मतलब नहीं है और वे बस अपना नंबर चालू रखना चाहते हैं.

वीआई (Vi) के खास कॉलिंग और डेटा ऑफर्स

वोडाफोन-आइडिया (Vi) भी अपने यूजर्स को सस्ते प्लान्स के मामले में पीछे नहीं रहने देता. Vi का सबसे किफायती प्लान मात्र 189 रुपये का है, जिसमें 26 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा दिया जाता है. अगर आप दो दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी चाहते हैं, तो 199 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं, जो 28 दिनों तक चलता है और इसमें 2GB डेटा मिलता है. भारी बचत के लिए कंपनी का 2249 रुपये वाला सालाना प्लान भी है, जिसमें पूरे 365 दिनों के लिए कॉलिंग और कुल 30GB डेटा मिलता है.

आपके लिए कौन सा प्लान है सबसे सही?

इन तीनों कंपनियों के प्लान्स को देखें तो समझ आता है कि अगर आप सिर्फ सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, तो 189 से 199 रुपये के बीच वाले मंथली प्लान सबसे लोकप्रिय हैं. बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जो सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करते हैं, सालाना प्लान (365 दिन) ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें रोज-रोज के रिचार्ज की चिंता नहीं रहती. अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनमें से किसी भी प्लान को चुन सकते हैं. ध्यान रहे कि कंपनियां समय-समय पर इन कीमतों में बदलाव करती रहती हैं, इसलिए रिचार्ज करने से पहले एक बार ऐप पर जरूर चेक कर लें.

