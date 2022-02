Reliance Jio ने सिलिकॉन वैली के डीप टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स इंक (TWO) में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की. यह निवेश टू प्लेटफॉर्म्स इंक की 25फीसदी हिस्सेदारी के लिए किया गया है. TWO एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सनल एआई एक्सपीरियंस पर फोकस करती है. (Jio Platforms) टेक्स्ट और वॉयस के बाद, TWO का मानना है कि AI का भविष्य विजुअल और इंटरेक्टिव में है.Also Read - Noise ColorFit Icon Buzz स्मार्टवॉच में भारत में लॉन्च, ​7 दिन की बैटरी लाइफ और कई शानदार फीचर्स से है लैस, जानिए कीमत

TWO का आर्टिफिशियल रियलिटी (AI Voice and Video) प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम AI वॉयस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन, इमर्सिव स्पेस और लाइफलाइक गेमिंग को बनाता है. TWO की योजना अपनी इंटरैक्टिव एआई तकनीकों को पहले उपभोक्ता एप्लीकेशन्स तक ले जाने की है, इसके बाद मनोरंजन और गेमिंग के साथ-साथ खुदरा, सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित उद्यम सॉल्युशन्स पर भी वे काम करेंगे. Also Read - Airtel का सबसे सस्ता प्लान! मात्र 58 रुपये में पाएं 3GB डाटा और कॉलिंग का लाभ, जानें डिटेल

TWO की संस्थापक टीम को अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ अनुसंधान, डिजाइन और संचालन में कई वर्षों का नेतृत्व अनुभव है। इसके संस्थापक प्रणव मिस्त्री हैं. TWO नई तकनीकों जैसे AI, मेटावर्स और मिक्स्ड रियलिटिस जैसी तकनीकों के निर्माण के लिए जियो के साथ मिलकर काम करेगा. Also Read - 14 दिन की बैटरी लाइफ के साथ Oppo Watch Free भारत में हुई लॉन्च, कीमत 6,000 रुपये से कम, जानें खूबियां

निवेश पर बोलते हुए Jio के निदेशक, आकाश अंबानी ने कहा, ‘हम TWO में संस्थापक टीम के मजबूत अनुभव और क्षमताओं से प्रभावित हैं’ हम इंटरैक्टिव एआई, इमर्सिव गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्रों में नए उत्पादों के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए टू के साथ मिलकर काम करेंगे.

TWO के सीईओ प्रणव मिस्त्री ने भी इस डील पर खुशी जाहिर करते हुए Jio के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साह जताया. व्हाइट एंड केस ने इस लेनदेन के लिए जियो के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया.