Jio Down: टेलीकॉम जगत दिग्गज कंपनी Reliance Jio अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए प्लान्स व बेनिफिट्स लेकर आती है. यही वजह है कि कंपनी की सब्सक्राइबर्स की संख्या आज सबसे ज्यादा है और ऐसे में यदि थोड़ी देर (Jio Services) के लिए भी Jio की सर्विस बंद हो जाए तो लाखों यूजर्स परेशान हो सकते हैं. बता दें कि हाल ही में Reliance Jio यूजर्स के साथ ही ऐसा ही हुआ. अचानक से Jio यूजर्स को कॉल करने और इंटरनेट (Jio Down in Mumbai) का उपयोग करने में काफी परेशानी हो रही थी जिसकी शिकायत दर्ज की गई.

Jio सर्विस अचानक हुई बंद

पिछले दिनों 5 फरवरी को मुंबई में Reliance Jio की सर्विसेज ठप्प हो गई थीं, जिसकी वजह से पूरा शहर इससे प्रभावित रहा. Jio यूजर्स न तो इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे थे और न ही कहीं कॉल करने में सक्षम थे. यूजर्स के मोबाइल फोन में अचानक से Jio नेटवर्क गायब हो गए. जिसकी वजह से वह किसी भी सर्विस का उपयोग करने में असक्षम थे. लोगों ने इसकी शिकायत ट्विटर पर की.

8 घंटे ठप्प रही Jio सर्विस

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में Jio ​की सर्विसेज करीब 8 घंटे तक ठप्प रहीं और इसके बाद इसे बहाल किया गया. सर्वि ठप्प होने की वजह से ट्विटर पर हैशटैग JioDown ट्रेंड में आ गया. हालांकि, अभी तक सर्विस ठप्प होने की वजह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है.

यूजर्स को दो दिन मिलेगा फ्री कॉल और डाटा

Jio सर्विसेज डाउन होने की वजह से यूजर्स काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में कंपनी इस खामियाजे की पूर्ति के लिए यूजर्स को दो दिनों तक फ्री कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा की सुविधा दे रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि इस समस्या के कारण यूजर्स दो दिन तक एडिशनल अनलिमिटेड प्लान का लाभ उठा सकेंगे.