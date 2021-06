What is Jio Freedom Plans? दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो (reliance jio) ने शुक्रवार को जियो फ्रीडम प्लान (Freedom Plans) पेश किया. इसके तहत पांच नए ‘नो डेली लिमिट’ प्रीपेड प्लान (jio no daily limit plan) की पेशकश की गई है. कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है. कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 दिन की वैधता वाले प्लान की शुरुआत 127 रुपये के साथ होती है. इसके तहत 12 जीबी के बिना किसी सीमा के दैनिक डेटा की पेशकश की गई है. Also Read - JioPhone 5G के बारे में अब तक सामने आई पूरी डिटेल

इसके अलावा कंपनी ने 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 365 दिन के अन्य प्लान की भी पेशकश की है. सूत्रों ने कहा कि बिना किसी दैनिक सीमा के इन पांच प्लान से उपभोगक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा. सूत्रों ने बताया कि नए प्रीपेड प्लान की बहु वैधता 30 दिन की होगी. पूर्व के लोकप्रिय प्लान में वैधता अवधि 28 दिन की होती है. Also Read - Jio के 11 रुपये वाले प्लान में मिल रहा है अधिक डाटा का लाभ, जानें डिटेल

पांचों प्लान निश्चित डेटा की पेशकश करते हैं. इसमें दैनिक आधार पर कोई सीमा नहीं है. साथ ही इनमें असीमित वॉयस की भी सुविधा दी जाएगी. ये प्लान जियो सूचना एवं यूटिलिटी ऐप्स मसलन जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो न्यूज और अन्य तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं. इस बारे में रिलायंस जियो को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला था. Also Read - Jio, VI और Airtel में कर सकते हैं Do Not Disturb एक्टिव, यहां जानें सिंपल प्रोसेस

(इनपुट भाषा)