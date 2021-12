Jio Happy New Year Offer: नए साल आने ही वाला है और ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियों (Jio Prepaid Plans) समेत टेलीकॉम कंपनियां भी अपने यूजर्स को लुभाने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए नए साल का शानदार ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के तहत (Best Prepaid Plan For Data) यूजर्स को हाई स्पीड डाटा के साथ ही (Jio Offer) अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिलेगी. साथ ही प्लान में कई अन्य बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं. अगर आप अधिक डाटा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन प्लान हो सकता है. आइए जानते हैं Jio के इस न्यू ईयर प्लान के बारे में डिटेल से.Also Read - Oppo Reno 7 5G New Year Edition हुआ लॉन्च, 64MP ट्रिपल रियर कैमरे के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, यहां जानिए कीमत

Jio Happy New Year: जानिए प्लान की डिटेल

Jio ने अपने यूजर्स के लिए Happy New Year ऑफर पेश किया गया है और इस प्लान की कीमत 2,545 रुपये है. यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान के तहत यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा का लाभ मिलेगा. यानि यूजर्स को 336 दिनों की वैलिडिटी के दौरान कुल 504GB डाटा प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. इतना ही नहीं, प्लान में यूजर्स को डेली 100 एसएमएस भी प्राप्त होंगे. इस प्लान के तहत यूजर्स को Jio के सभी ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा. बता दें कि Jio का यह प्लान कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Jio ऐप दोनों जगह पर उपलब्ध है.

Jio का जबरदस्त प्रीपेड प्लान

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने पिछले दिनों ही अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए 91 रुपये वाला प्लान पेश किया था. जो कि कई शानदार बेनिफिट्स से लैस है. Jio का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा. इसके अलावा प्लान में यूजर्स को 50 एसएमएस भी दिए जा रहे हैं. अगर आप किसी सस्ते प्लान को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है.