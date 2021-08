टेलिकॉम जगत की दिग्गज कंपनी Reliance Jio अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए प्लान व बेनिफिट्स पेश कर रही है. लेकिन इस बार कंपनी ने यूजर्स को झटका देते हुए अपने रिचार्ज प्लान्स के साथ मिलने वाले एक खास बेनिफिट को बंद दिया है. जिसके बाद यूजर्स इस बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकेंगे. कंपनी ने अभी तक JioPhone के ऑल-इन-वन रिचार्ज प्लान्स पर Buy 1 Get 1 Free का ऑफर दे रही थी. लेकिन अब ऑफर को बंद कर दिया गया है.Also Read - Mi LED TV 4C 32-Inch एंड्राइड टीवी भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

बता दें कि इस ऑफर के तहत यूजर्स को एक प्लान के साथ एक रिचार्ज बिल्कुल फ्री मिल रहा था. लेकिन अब कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस ऑफर के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी ने यह ऑफर बंद कर दिया है. हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन वेबसाइट से ऑफर हटाए जाने के बाद ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अब यूजर्स इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे. Also Read - लॉन्च हो गया दुनिया का पहला कभी न टूटने वाला 5G गेमिंग स्मार्टफोन, यूजर्स को मिलेगा गेमिंग का भरपूर मजा

क्या है Buy 1 Get 1 Free ऑफर

Reliance Jio ने JioPhone यूजर्स के लिए Buy 1 Get 1 Free ऑफर पेश किया था. इस ऑफर के तहत यदि आप कंपनी का 39 रुपये वाला रिचार्ज प्लान लेते हैं तो आपको इसके साथ एक और प्लान फ्री मिलेगा. यानि 14 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान का इस्तेमाल आप 28 दिनों तक कर सकेंगे. इसमें डाटा भी डबल दिया जा रहा था. 14 दिनों की वैलिडिटी में यूजर्स को 1.4GB डाटा उपलब्ध होता है. जबकि 28 दिनों की वैलिडिटी में 2.8GB डाटा का लाभ उठाया जा सकता है. Also Read - 4,000 रुपये सस्ता हुआ Samsung Galaxy F62 स्मार्टफोन, अब इतनी कम कीमत में होगा उपलब्ध

इसके अलावा JioPhone में 75 रुपये वाला रिचार्ज प्लान लेने पर भी यूजर्स को Buy 1 Get 1 Free ऑफर मिल रहा था. जिसमें यूजर्स कुल 6GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही इसकी वैलिडिटी 56 दिनों की हो जाती है. जबकि यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें केवल 3GB डाटा दिया जा रहा है.